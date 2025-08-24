যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ডাক পরিষেবা স্থগিত করল ভারত

রাশিয়া থেকে তেল আমদানি ও শুল্ক সংক্রান্ত বিরোধের মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ডাক পরিষেবা সাময়িকভাবে স্থগিতের ঘোষণা দিয়েছে ভারত। সোমবার (২৫ আগস্ট) থেকে কার্যকর হবে এই সিদ্ধান্ত। ফলে আপাতত যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের মধ্যে ডাকযোগে পণ্য আদানপ্রদান বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।
ভারতের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, এই স্থগিতাদেশ স্থায়ী নয়। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চলমান আলোচনায় সমাধান পাওয়া গেলে দ্রুতই ডাক পরিষেবা পুনরায় চালু করতে চায় নয়াদিল্লি।
প্রসঙ্গত, যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ক্ষমতায় আসার আগে ভারতীয় পণ্যের ওপর শুল্ক ছিল ১৫ শতাংশ। পাশাপাশি, ৮০০ ডলার পর্যন্ত মূল্যের পণ্যে শুল্ক ছাড় কার্যকর ছিল। ডাকযোগে পণ্য প্রেরণের ক্ষেত্রেও বড় ধরনের ছাড় উপভোগ করত ভারত।
তবে ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে দ্বিতীয়বার ট্রাম্প প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেওয়ার পর মার্চেই ভারতীয় পণ্যে শুল্ক বাড়িয়ে ২৫ শতাংশে উন্নীত করেন তিনি। যদিও তখন পর্যন্ত ডাকযোগে পণ্য পাঠানোর ক্ষেত্রে শুল্ক ছাড় বহাল ছিল।
পরবর্তীতে রাশিয়া থেকে ভারতের অপরিশোধিত তেল আমদানি এবং গত মে মাসে পাকিস্তানের সঙ্গে সীমান্ত উত্তেজনা প্রশমনে ট্রাম্পের ভূমিকা স্বীকার না করায় দুই দেশের সম্পর্কে টানাপোড়েন শুরু হয়। এর ধারাবাহিকতায় গত ৬ আগস্ট ট্রাম্প ভারতীয় পণ্যের ওপর আরও ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেন। ফলে মোট শুল্ক বেড়ে দাঁড়ায় ৫০ শতাংশে। একই সঙ্গে ডাক পরিষেবার সুবিধাও ব্যাপকভাবে সীমিত করা হয়।
এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের কাস্টমস কর্তৃপক্ষ নির্দেশনা দেয় যে শুধুমাত্র যেসব ভারতীয় ডাক–বিমান পরিবহন প্রতিষ্ঠানের নাম তাদের নথিভুক্ত তালিকায় আছে, তারাই মালবাহী উড়োজাহাজ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করতে পারবে। এর ফলে ভারতের একাধিক ডাক–বিমান পরিষেবা প্রতিষ্ঠান জটিলতায় পড়ে এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে জানায়, এ পরিস্থিতি সমাধান না হলে তারা আর যুক্তরাষ্ট্রগামী অপারেশন চালাতে পারবে না।
ভারতের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা এনডিটিভিকে বলেন, 'গ্রাহকদের সাময়িক অসুবিধার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি। সম্প্রতি যেসব জটিলতা দেখা দিয়েছে, সেগুলোর সমাধানে আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আশা করছি খুব শিগগিরই আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার মীমাংসা হবে।'
সূত্র : এনডিটিভি