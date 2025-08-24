সেকশন

বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১ ভাদ্র ১৪৩২
দুবাইয়ের বুকে বাংলাদেশের এক তরুণের বিজয়গাথা

আপডেট : ২৪ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৫৬

বাংলাদেশের এক প্রত্যন্ত গ্রামের সাধারণ এক তরুণ শাকিব উদ্দিন। চোখে ছিলো বড় স্বপ্ন, আর হৃদয়ে ছিলো অদম্য সাহস। জীবনের গণ্ডি পেরিয়ে উন্নত জীবনের সন্ধানে তিনি পাড়ি জমান সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে। তখন তার হাতে ছিলো না অর্থ, ছিলো না অভিজাত পরিচয় ছিলো কেবল স্বপ্ন, আত্মবিশ্বাস আর নিজের ভাগ্য বদলের অঙ্গীকার।

দীর্ঘ ১২ বছরের নিরলস পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফল আজ চোখে পড়ার মতো। দুবাইয়ে নিজের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা কাজে লাগিয়ে শাকিব প্রতিষ্ঠা করেছেন ‘গ্লোবাল ট্রেড’ নামের একটি আন্তর্জাতিক মার্কেটিং এজেন্সি, যা বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যে বেশ জনপ্রিয় ও স্বীকৃত। পাশাপাশি রিয়েল এস্টেট মার্কেটেও তার রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান। বিভিন্ন নামী ফ্ল্যাট ও প্রপার্টি কোম্পানির মার্কেটিং পার্টনার হিসেবে কাজ করছেন তিনি।

শাকিবের পথটা সহজ ছিলো না। দুবাইয়ে প্রথমদিকে বিভিন্ন পেশায় নিজেকে খাপ খাওয়াতে হয়েছে তাকে। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও লক্ষ্যচ্যুত হননি। ধৈর্য ধরেছেন, শিখেছেন, এবং ধাপে ধাপে নিজেকে প্রস্তুত করেছেন। ডিজিটাল মার্কেটিং, ট্রেডিং, বিজনেস ব্র্যান্ডিং এই সবকিছুই তিনি শিখেছেন নিজের চেষ্টায়। আর সেই শিখনই পরিণত হয়েছে তার সাফল্যের ভিত্তি হিসেবে।

আজ শাকিব উদ্দিন শুধু একজন সফল উদ্যোক্তা নন, বরং হয়ে উঠেছেন হাজারো তরুণের অনুপ্রেরণার নাম। তিনি বিশ্বাস করেন, “গ্রামের ছেলে হয়েও বিশ্বজয় সম্ভব শুধু দরকার পরিশ্রম, দক্ষতা আর সঠিক দিকনির্দেশনা।” 

তরুণদের উদ্দেশ্যে শাকিব বলেন, “শুরুর সময়টা কঠিন ছিলো। বুঝতাম না কোথা থেকে শুরু করবো। তবে থেমে থাকিনি। শিখেছি, কাজ করেছি, ভুল করেছি, শিখেছি সেই ভুল থেকেও। এখন আমি গর্ব করে বলতে পারি, আমি একজন সফল মার্কেটার।”

সফল হতে চাইলে যেসব গুণাবলি থাকা দরকার, তার মধ্যে শাকিব উল্লেখ করেন: আত্ম-সচেতনতা, শেখার আগ্রহ, কঠোর পরিশ্রম, ইতিবাচক মানসিকতা, সমস্যা সমাধানের দক্ষতা, সময় ব্যবস্থাপনায় পারদর্শিতা

এখন তিনি স্বপ্ন দেখান অন্যদের। বিশ্বাস করেন, “বড় হতে হলে, মিশনটা বড় হতে হয়। লক্ষ্যে স্থির থাকলে সম্ভব সবই।”

