রাশিয়ার কুরস্ক পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ড্রোন হামলা চালিয়েছে ইউক্রেন। রোববার (২৪ আগস্ট) ভোরের দিকে ড্রোন হামলার পর রাশিয়ার অন্যতম বৃহৎ এই পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রটিতে আগুন ধরে যায়।
টেলিগ্রামে প্রতিষ্ঠানটির প্রেস সার্ভিস জানিয়েছে, ইউক্রেনীয় হামলায় একটি ট্রান্সফরমার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর ফলে একটি চুল্লির উৎপাদন ৫০% কমে গেছে।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বর্তমানে কুরস্ক পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ৩টি ইউনিট চালু রয়েছে। হামলার শিকার ইউনিটটিতে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চলছে। প্ল্যান্ট এবং আশেপাশের এলাকায় বিকিরণের মাত্রা স্বাভাবিক সীমার মধ্যে রয়েছে।
আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা (IAEA) এক্স-পোস্টে বলেছে, সামরিক কার্যকলাপের কারণে একটি ট্রান্সফরমারে আগুন লেগেছে এমন প্রতিবেদন সম্পর্কে তারা অবগত।
সংস্থার মহাপরিচালক রাফায়েল গ্রোসি বলেছেন, 'প্রতিটি পারমাণবিক স্থাপনা সর্বদা সুরক্ষিত রাখতে হবে।'
রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় পরে দাবি করেছে, তাদের বাহিনী গত রাতে ১৩টি অঞ্চলে ৯৫টি ইউক্রেনীয় ড্রোন গুলি করে ভূপাতিত করেছে।
কুরস্কের গভর্নর আলেকজান্ডার খিনস্টাইন টেলিগ্রামে সতর্ক করে বলেছেন, এই ধরনের স্থাপনাগুলোতে হামলা 'পারমাণবিক নিরাপত্তার জন্য হুমকি, আন্তর্জাতিক কনভেনশনের সমস্ত সীমা অতিক্রম করে।'
আনাদোলু এজেন্সির প্রতিবেদন অনুসারে, ইউক্রেনীয় কর্তৃপক্ষ এখনো এই প্রতিবেদনের বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি।
রাশিয়ার অন্যতম বৃহৎ কুরস্ক পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি ১৯টি অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে। এটি কুরস্ক শহর থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার পশ্চিমে এবং ইউক্রেনীয় সীমান্ত থেকে ৯৩ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। গত বছরের ৬ আগস্ট ইউক্রেনীয় সেনারা এই অঞ্চলে অনুপ্রবেশ শুরু করে।