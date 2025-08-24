সেকশন

বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ নারী চ্যাম্পিয়নশিপ

নেপালকে ৩ গোলে হারাল বাংলাদেশ

আপডেট : ২৪ আগস্ট ২০২৫, ২০:৪৩

সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ নারী ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপে জয়ের ধারায় ফিরেছে বাংলাদেশ। ভারতের বিপক্ষে হারের পর আজ রোববার (২৪ আগস্ট) ভুটানের চাংলিমিথাং স্টেডিয়ামে নেপালকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে অপির্তা বিশ্বাসরা।

বাংলাদেশ প্রথমার্ধেই দু’টি গোল পায়। ৪১ মিনিটে কর্নার থেকে তৈরি জটলার মধ্যে বক্সের ভেতর কোনাকুনি শটে গোল করেন থৈনু মারমা। চার মিনিট পর মিডফিল্ড থেকে সাজানো আক্রমণে সুরভী আকন্দ প্রীতি দূরপাল্লার শটে বল জালে পাঠিয়ে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন।

বিরতির পর নেপাল আক্রমণে মরিয়া হয়ে ওঠে। তবে ভাগ্য তাদের সঙ্গে ছিল না। ৬২ মিনিটে বাংলাদেশের অফসাইড ট্র্যাপ ভেঙে একক সুযোগ পেয়েও গোল করতে ব্যর্থ হয় নেপালের ফরোয়ার্ডরা।

বাংলাদেশের সুরভী আকন্দ প্রীতি গোলের দারুণ সুযোগ পেলেও ভাগ্যের কারণে হ্যাটট্রিক বঞ্চিত হন। ৮০ মিনিটে এবং ইনজুরি সময়ে তার দুটি শট ক্রসবারে লেগে ফিরে আসে। একইভাবে ৮৫ মিনিটে থৈনু মারমার শটও পোস্টে লেগে ফেরত যায়।

ইনজুরি সময়ে বদলি খেলোয়াড় রিয়া ডিফেন্ডার ও গোলরক্ষককে কাটিয়ে চূড়ান্ত গোল করেন। ফলে ৩-০ ব্যবধানে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে বাংলাদেশ।

সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ নারী চ্যাম্পিয়নশিপ ডাবল রাউন্ড রবিন লিগ পদ্ধতিতে হচ্ছে। বাংলাদেশ ভুটান ও নেপালকে হারালেও ভারতের কাছে হেরেছে। আবারও এই তিন দলের সঙ্গে দ্বিতীয় লেগে খেলবে তারা। ছয় ম্যাচ শেষে সর্বোচ্চ পয়েন্ট অর্জনকারী দলই হবে চ্যাম্পিয়ন।

