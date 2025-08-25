সেকশন

বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

জাফলং থেকে ভারতীয় ৪টি এয়ার গান উদ্ধার

আপডেট : ২৫ আগস্ট ২০২৫, ০২:৩০

সিলেটের জাফলং থেকে ভারতীয় চারটি এয়ার গান উদ্ধার করেছে বিজিবি। রোববার (২৪ আগস্ট) ভোরে গোয়াইনঘাট উপজেলার সীমান্তবর্তী ‘জাফলং চা বাগান’ সংলগ্ন এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে অস্ত্র উদ্ধার করা হয়। 

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বিজিবি সিলেট-৪৮ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. নাজমুল হক।

বিজিবি জানায়, রাতে গোয়াইনঘাট সীমান্তবর্তী কাটারী নামক স্থানে কৌশলগত অবস্থান গ্রহণ করে বিজিবি। এ সময় চোরাকারবারীরা বিজিবি টহল দলের উপস্থিতি টের পেয়ে সটকে পড়ে। দীর্ঘক্ষণ পরে এলাকায় তল্লাশি অভিযান পরিচালনা করে বিজিবি সদস্যরা। এ সময় ভারতীয় অবৈধ চারটি এয়ার গান উদ্ধার করা হয়।

অস্ত্র উদ্ধারের বিষয়ে সংবাদ সম্মেলনে অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. নাজমুল হক বলেন, সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তা রক্ষা, চোরাচালান, মাদকদ্রব্য ও অস্ত্র পাচার প্রতিরোধে বিজিবির অভিযানিক কার্যক্রম এবং গোয়েন্দা তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে।

ইত্তেফাক/এমএএম

বিষয়:

সিলেট অস্ত্র উদ্ধার

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

যৌতুক মামলায় স্বামী ‘খালাস পাওয়ায়’ আদালত ভবনে দুজনকে কোপালেন স্ত্রী

‘সাদাপাথর না ফেরালে আইনগত ব্যবস্থা, কোম্পানীগঞ্জ প্রশাসনের হুঁশিয়ারি  

পাথর লুটের ঘটনায় এবার বিজিবির তদন্ত কমিটি

দাফনের ১৭ দিন পর জীবিত ফিরে এলো ‘মৃত’ কিশোর

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

সাদা পাথর ফেরত দিতে প্রশাসনের ৩ দিনের আল্টিমেটাম

জৈন্তাপুরে আরও ১৪ হাজার ঘনফুট পাথর জব্দ

মাদ্রাসা শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের অভিযোগে ইমাম গ্রেপ্তার

সাদাপাথরে হরিলুট, দায় এড়াতে পারবে না কেউ: জনপ্রশাসন সচিব

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng