জাফলং থেকে ভারতীয় ৪টি এয়ার গান উদ্ধার

সিলেটের জাফলং থেকে ভারতীয় চারটি এয়ার গান উদ্ধার করেছে বিজিবি। রোববার (২৪ আগস্ট) ভোরে গোয়াইনঘাট উপজেলার সীমান্তবর্তী ‘জাফলং চা বাগান’ সংলগ্ন এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে অস্ত্র উদ্ধার করা হয়।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বিজিবি সিলেট-৪৮ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. নাজমুল হক।
বিজিবি জানায়, রাতে গোয়াইনঘাট সীমান্তবর্তী কাটারী নামক স্থানে কৌশলগত অবস্থান গ্রহণ করে বিজিবি। এ সময় চোরাকারবারীরা বিজিবি টহল দলের উপস্থিতি টের পেয়ে সটকে পড়ে। দীর্ঘক্ষণ পরে এলাকায় তল্লাশি অভিযান পরিচালনা করে বিজিবি সদস্যরা। এ সময় ভারতীয় অবৈধ চারটি এয়ার গান উদ্ধার করা হয়।
অস্ত্র উদ্ধারের বিষয়ে সংবাদ সম্মেলনে অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. নাজমুল হক বলেন, সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তা রক্ষা, চোরাচালান, মাদকদ্রব্য ও অস্ত্র পাচার প্রতিরোধে বিজিবির অভিযানিক কার্যক্রম এবং গোয়েন্দা তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে।