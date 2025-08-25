সেকশন

বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ঢাকায় গরম বাড়ার সঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা

আপডেট : ২৫ আগস্ট ২০২৫, ০৮:৪২
ফাইল ছবি।

ঢাকা ও এর আশপাশের অঞ্চলে আজ গরম বাড়তে পারে, তবে একইসাথে বৃষ্টিরও সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের ঝড় সতর্কীকরণ কেন্দ্র থেকে সোমবার (২৫ আগস্ট) সকালে প্রকাশিত পূর্বাভাসে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

পূর্বাভাস অনুযায়ী, দিনের প্রথম ভাগে আকাশ আংশিকভাবে মেঘলা থাকতে পারে এবং হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এ সময় বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ১০ থেকে ১৫ কিলোমিটার থাকতে পারে। গত ২৪ ঘণ্টায় ঢাকায় ৫ মিলিমিটার বৃষ্টি রেকর্ড করা হয়েছে। গতকাল ঢাকার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩২.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং আজকের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আজ সকাল ৬টায় তাপমাত্রা ছিল ২৬.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, এবং বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৮৯ শতাংশ।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মো. শাহীনুল ইসলামের স্বাক্ষরিত একটি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, দেশের অভ্যন্তরীণ নদীবন্দরগুলোর জন্য কোনো সতর্কবার্তা বা সংকেত দেখাতে হবে না।

ইত্তেফাক/টিএইচ

বিষয়:

ঢাকা রাজধানী আবহাওয়ার খবর আবহাওয়া অফিস ঝড় বৃষ্টির খবর

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

বুয়েটের শিক্ষার্থীদের ‘লং মার্চ টু ঢাকা’ কর্মসূচি ঘোষণা

মাইলস্টোনকে আর্থিক জরিমানাসহ নিহতদের পরিবারের ৯ দাবি

আল্টিমেটাম দিয়ে সড়ক ছাড়লেন হেলথ সায়েন্সের শিক্ষার্থীরা

বকেয়া বেতনের দাবিতে পোশাকশ্রমিকদের সড়ক অবরোধ, বনানীতে তীব্র যানজট

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

শাহজালাল বিমানবন্দরে ১৩০ কোটি টাকার কোকেন জব্দ 

রাজধানীতে ছুরিকাঘাতে যুবককে হত্যা

পুলিশকে ছুরিকাঘাত করা সেই ছিনতাইকারী গ্রেপ্তার

আন্দোলনকারী ছাত্রদের কাপড় খুলে ভিডিও করে রেখে দিতেন তৌহিদ আফ্রিদি, দাবি রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীর

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng