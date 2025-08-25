সেকশন

চট্টগ্রামে সৈকত বার ও রেস্তোরাঁয় আগুন

আপডেট : ২৫ আগস্ট ২০২৫, ১১:১১
আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিস। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের মোটেল সৈকত বার ও রেস্তোরাঁয় আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। এতে বারের কিছু অংশ পুড়ে গেছে।

সোমবার (২৫ আগস্ট) সকাল পৌনে ৯টার দিকে নগরীর নিউমার্কেট স্টেশন রোড সংলগ্ন মোটেল বার ও রেস্তোরাঁয় আগুনের খবর পায় ফায়ার সার্ভিস। আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করেন ফায়ার সার্ভিস ইউনিট।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ৮টা ৪৫ মিনিটের দিকে হঠাৎ রেস্তোরাঁর ওপরে ধোঁয়া উড়তে দেখা যায়। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের একটি দল এসে আগুন নিয়ন্ত্রণের কাজ শুরু করে। তবে ঠিক কি কারণে আগুন লেগেছে তা তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের (আগ্রাবাদ) নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সকাল ৮টা ৪৫ মিনিটে নগরের স্টেশন রোডে মোটেল সৈকত বার অ্যান্ড রেস্তোরাঁয় আগুন লাগার খবর পান তারা। ঘটনাস্থলে ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করে। এক ঘণ্টা চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। এখন আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে।

চট্টগ্রাম বিভাগীয় ফায়ার সার্ভিসের নিয়ন্ত্রণকক্ষ থেকে ওয়্যারলেস অপারেটর খলিলুর রহমান পৌনে ১০টার দিকে গণমাধ্যমকে বলেন, খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের নন্দনকানন ও আগ্রাবাদ স্টেশনের তিনটি দল ঘটনাস্থলে কাজ করছে।

জানা যায়, গত বছরের ৫ আগস্ট বারটিতে লুটপাট করা হয়েছিল। এমনকি দুর্বৃত্তরা বারের স্থাপনাও কেটে লুটপাট করে নিয়ে যায়। পরে নতুন করে সংস্কারের পর চালু হয় বারটি। 

