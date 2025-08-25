সেকশন

সিরিয়ার নতুন ব্যাংকনোট ছাপানো হবে রাশিয়ায়

ছবি: রয়টার্স

সিরিয়ার নতুন নকশার ব্যাংকনোট রাশিয়ায় ছাপানো হবে। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে শুক্রবার (২২ আগস্ট) এ তথ্য জানানো হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, মারাত্মকভাবে অবমূল্যায়িত সিরীয় পাউন্ডে পরিবর্তন আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দামেস্ক। লেনদেন সহজ করতে এবং মুদ্রার ওপর জনগণের আস্থা ফেরাতে নোট থেকে দুটি শূন্য বাদ দেওয়ারও পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

২০১১ সাল থেকে সিরীয় পাউন্ডের মান ৯৯ শতাংশেরও বেশি কমে গেছে। আগে এক মার্কিন ডলার সমান ছিল ৫০ সিরীয় পাউন্ড, বর্তমানে তা বেড়ে প্রায় ১০ হাজার পাউন্ডে পৌঁছেছে। ফলে দেশটিতে লেনদেন ও অর্থ স্থানান্তরে ব্যাপক সমস্যা দেখা দিয়েছে।

এ পরিস্থিতিতে সিরিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর আবদেলকাদের হুসরিয়েহ শুক্রবার নতুন ব্যাংকনোট ছাপানোর পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। তিনি একে 'অপরিহার্য পদক্ষেপ' উল্লেখ করে বলেন, এর উদ্দেশ্য হলো 'গ্রাহকের আস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা' ও বৈদেশিক লেনদেনকে সহজতর করা।

রয়টার্স জানিয়েছে, দুই ব্যাংকার এবং পরিকল্পনা সম্পর্কে অবগত একটি সূত্র জানিয়েছে—নতুন ব্যাংকনোট ছাপানোর জন্য দামেস্ক রাশিয়ার রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান গজনাকের সঙ্গে চুক্তি করেছে। গত জুলাইয়ের শেষের দিকে সিরিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদ আল-শাইবানের মস্কো সফরের সময় এই চুক্তি সম্পন্ন হয়।

গজনাক অতীতেও সিরিয়ার মুদ্রা ছেপেছিল, বাশার আল-আসাদের শাসনামলে। তবে গত বছর হায়াত তাহরির আল-শামের (এইচটিএস) নেতৃত্বে সংঘাতের মধ্যে বাশার ক্ষমতাচ্যুত হন। এরপর থেকে এইচটিএসের প্রধান আহমেদ আল-শারা অন্তর্বর্তী সরকারের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর বাশার পরিবার নিয়ে মস্কোয় আশ্রয় নিয়েছেন।

চলতি বছরের শুরুতে বিভিন্ন প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, ব্যাংকনোট ছাপানোর জন্য সিরিয়ার নতুন সরকার রাশিয়ার বিকল্প খুঁজছিল। সে সময় সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই) ও জার্মানির প্রতিষ্ঠানগুলোর বিষয় বিবেচনা করা হয়েছিল। তবে ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়া সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত দামেস্ক রাশিয়ার গজনাককেই বেছে নেয়।

সিরিয়ার অর্থ মন্ত্রণালয়, কেন্দ্রীয় ব্যাংক কিংবা গজনাক কেউই নতুন নোট ছাপানো নিয়ে মন্তব্য করতে রাজি হয়নি। তবে সূত্রগুলো রয়টার্সকে জানিয়েছে, আনুষ্ঠানিক আর্থিক ব্যবস্থার বাইরে থাকা প্রায় ৪০ লাখ কোটি ডলার (৪০ ট্রিলিয়ন) সমমূল্যের সিরীয় পাউন্ডকে নিয়ন্ত্রণে আনা মুদ্রা সংস্কারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এছাড়া নতুন নোট থেকে ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদ ও তার বাবা হাফিজ আল-আসাদের ছবি সরিয়ে দেওয়া হবে। বর্তমানে দুই হাজার ও এক হাজার সিরীয় পাউন্ডের নোটে তাদের প্রতিকৃতি রয়েছে।

নতুন ব্যাংকনোট চালুর তারিখ এখনো 'পর্যালোচনাধীন' বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর আবদেলকাদের হুসরিয়েহ। তবে রয়টার্স জানিয়েছে, চলতি বছরের ৮ ডিসেম্বর নতুন নোট চালুর পরিকল্পনা রয়েছে। ওই দিনই গত বছর বাশার আল-আসাদ ক্ষমতাচ্যুত হয়েছিলেন। সরকারিভাবে চালুর পরবর্তী ১২ মাস পুরোনো নোট নতুনের পাশাপাশি চলবে বলে জানা গেছে।

