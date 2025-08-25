সেকশন

বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ফেনীতে যুবকের অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার

আপডেট : ২৫ আগস্ট ২০২৫, ১৪:৫৭

ফেনীর পরশুরামে নিজ ঘরের সিলিংয়ে ফাঁসিতে ঝুলন্ত অবস্থায় এমরান হোসেন (২৮) নামে এক যুবকের অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। 

সোমবার (২৫ আগস্ট) দুপুরে পরশুরাম পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের বাউরপাথর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত এমরান হোসেন একই গ্রামের এসএম আবুল কাশেমের ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, সকালে ঘর থেকে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়লে এলাকাবাসী পুলিশে খবর দেন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ঘরের দরজা ভেঙে মরদেহটি উদ্ধার করে।

পরশুরাম মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ নুরুল হাকিম জানান, দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে। মরদেহে পচন ধরেছে, ধারণা করা হচ্ছে কয়েকদিন আগেই তার মৃত্যু হয়েছে। মরদেহের সুরতহাল রিপোর্ট প্রস্তুত করে ময়নাতদন্তের জন্য ফেনী ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে আলামত সংগ্রহ করা হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ২০১৯ সালে একই গ্রামের লিজা আক্তার সুমি (৫) নামে এক শিশুকে হত্যার ঘটনায় দায়ের করা মামলায় অভিযুক্ত হয়ে এমরান গ্রেপ্তার হন। তিনি ২০২২ সাল পর্যন্ত কারাগারে ছিলেন। মুক্তি পাওয়ার পর থেকে তিনি মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েন এবং নেশাগ্রস্ত অবস্থায় চলাফেরা করতেন। স্ত্রী তাকে ছেড়ে চলে যাওয়ার পর একাই বসবাস করতেন তিনি।

নিহতের বড় ভাই রেজাউল করিম বলেন, সে মানসিকভাবে অসুস্থ ছিল, মাদকাসক্তও ছিল। কী কারণে সে আত্মহত্যা করেছে, তা আমরা জানি না।

ইত্তেফাক/এএইচপি

বিষয়:

সারাদেশ ফেনী

