বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (ববি) নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের নেতা তানজিদ মঞ্জুকে আটকের চেষ্টা করা হলেও তিনি দৌড়ে পালিয়ে যান। পরে তার ফেলে যাওয়া মোটরসাইকেল আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়।
রোববার (২৪ আগস্ট) দিবাগত রাত ১টার দিকে ববি সংলগ্ন আনন্দবাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। সোমবার (২৫ আগস্ট) বিকেলে এ তথ্য জানান ব।
ছাত্রলীগ নেতা তানজিদ মঞ্জু বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশনের শিক্ষার্থী।
মঞ্জু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মুকুল আহমেদকে রাতভর নির্যাতনের ঘটনায় অভিযুক্ত। এ ছাড়া চাঁদাবাজি, লুটপাট ও মারামারির মামলায় তিনি একাধিকবার গ্রেপ্তারও হয়েছেন।
বরিশাল বন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম জানান, এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কেউই থানায় লিখিত অভিযোগ করেননি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। মোটরসাইকেলে অগ্নিসংযোগের ঘটনার পর ক্যাম্পাসের বাহিরে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।