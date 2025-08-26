সূচকের বড় উত্থানের দিনে লেনদেন প্রায় ১২০০ কোটি টাকা

দেশের শেয়ার বাজারে গতকাল সোমবার ব্যাংক ও বিমা খাতের অধিকাংশ কোম্পানির শেয়ার দর বেড়েছে। যার প্রভাবে মূল্যসূচকের বড় উত্থান হয়েছে। এছাড়া, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) গতকালও প্রায় ১ হাজার ২০০ কোটি টাকা লেনদেন হয়েছে। যা বিনিয়োগকারীদের মধ্যে বাজার নিয়ে আশার সঞ্চার করেছে।
বাজার বিশ্লেষণে দেখা যায়, গতকাল শেয়ার বাজারে বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিটের দাম বাড়ার মধ্যে দিয়ে লেনদেন শুরু হয়। দিন শেষে ডিএসইতে সব খাত মিলে দাম বেড়েছে ২৩৮টি কোম্পানির শেয়ার ও ইউনিটের, কমেছে ১১৪টির। আর ৪৪টির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। অপরদিকে ব্যাংক খাতের তালিকাভুক্ত ৩৬টি কোম্পানির মধ্যে ৩০টির দাম বেড়েছে, একটির দাম কমেছে। আর ৫৫টি বিমা কোম্পানির শেয়ারের দাম বাড়ার বিপরীতে তিনটির দাম কমেছে।
এতে ডিএসইর প্রধান মূল্যসূচক ডিএসইএক্স আগের দিনের তুলনায় ৬৬ পয়েন্ট বেড়ে ৫ হাজার ৪৫৫ পয়েন্টে উঠে এসেছে। অন্য দুই সূচকের মধ্যে বাছাই করা ভালো ৩০ কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএসই-৩০ সূচক আগের দিনের তুলনায় ২৭ পয়েন্ট বেড়ে ২ হাজার ১২৮ পয়েন্টে আর ডিএসই শরিয়াহ সূচক ৯ পয়েন্ট বেড়ে ১ হাজার ১৮৯ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে।
এদিন ডিএসইতে ১ হাজার ১৭৭ কোটি ৭৬ লাখ টাকা লেনদেন হয়েছে। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয় ১ হাজার ২০০ কোটি ২৬ লাখ টাকা। এ হিসেবে আগের কার্যদিবসের তুলনায় লেনদেন কমেছে ২২ কোটি ৫০ লাখ টাকা।
দেশের প্রধান এই শেয়ার বাজারে গতকাল টাকার অংকে লেনদেনের ভিত্তিতে শীর্ষে ছিল সিটি ব্যাংক। কোম্পানিটির ৩৯ কোটি ৩০ লাখ টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে। দ্বিতীয় স্থানে থাকা বিকন ফার্মাসিউটিক্যালসের শেয়ার লেনদেন হয়েছে ৩২ কোটি ৪ লাখ টাকার। ২৩ কোটি ৯৪ লাখ টাকার শেয়ার লেনদেনের মাধ্যমে তৃতীয় স্থানে রয়েছে বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশন।
এছাড়া ডিএসইতে লেনদেনে শীর্ষ ১০ প্রতিষ্ঠানের তালিকায় আরো রয়েছে-মালেক স্পিনিং, সোনালি পেপার, বিচ হ্যাচারি, ওরিয়ন ইনফিউশন, আলিফ ইন্ডাস্ট্রিজ, সিভিও পেট্রোকেমিক্যাল এবং বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস।