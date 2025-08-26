৩ সপ্তাহের মধ্যে গাজা যুদ্ধ শেষ হবে: ডোনাল্ড ট্রাম্প

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মন্তব্য করেছেন যে, আগামী তিন সপ্তাহের মধ্যেই গাজা যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে। সোমবার (২৫ আগস্ট) আল জাজিরার বরাতে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এই মন্তব্য করেন।
ট্রাম্প বলেন, 'আমার বিশ্বাস, আগামী দুই থেকে তিন সপ্তাহের মধ্যে আপনারা এই যুদ্ধের চূড়ান্ত সমাপ্তি দেখতে পাবেন।' তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, 'এই যুদ্ধ শেষ হওয়া আবশ্যক, কারণ ক্ষুধা এবং অন্যান্য সমস্যার সঙ্গে নির্মম মৃত্যু ও প্রাণহানি বৃদ্ধি পাচ্ছে।'
যদিও এর আগে ট্রাম্প প্রশাসন একাধিকবার যুদ্ধ শেষ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তবে বাস্তবে তা কার্যকর হয়নি। বরং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলকে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র সরবরাহ করেছে এবং ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র গঠনের আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা প্রত্যাখ্যান করেছে। এর আগে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে ট্রাম্প গাজার সকল ফিলিস্তিনিকে সরিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন, যা জাতিগত নির্মূল এবং মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের সমতুল্য।
সোমবার গাজার নাসের হাসপাতালে ইসরায়েলি হামলায় পাঁচ সাংবাদিকসহ ২১ জন ফিলিস্তিনি নিহত হওয়ার বিষয়ে মন্তব্য জানতে চাওয়া হলে ট্রাম্প বলেন, 'আমি এতে খুশি নই। আমি এটি দেখতে চাই না। একইসঙ্গে আমাদের সেই পুরো দুঃস্বপ্নের অবসান ঘটাতে হবে।' এরপর তিনি গাজায় অবশিষ্ট ইসরায়েলি বন্দিদের মুক্তির জন্য তার প্রচেষ্টার বিষয়ে কথা বলেন।