সেকশন

বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

৩ সপ্তাহের মধ্যে গাজা যুদ্ধ শেষ হবে: ডোনাল্ড ট্রাম্প

আপডেট : ২৬ আগস্ট ২০২৫, ১০:৫৭
ডোনাল্ড ট্রাম্প। ফাইল ছবি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মন্তব্য করেছেন যে, আগামী তিন সপ্তাহের মধ্যেই গাজা যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে। সোমবার (২৫ আগস্ট) আল জাজিরার বরাতে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এই মন্তব্য করেন।

ট্রাম্প বলেন, 'আমার বিশ্বাস, আগামী দুই থেকে তিন সপ্তাহের মধ্যে আপনারা এই যুদ্ধের চূড়ান্ত সমাপ্তি দেখতে পাবেন।' তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, 'এই যুদ্ধ শেষ হওয়া আবশ্যক, কারণ ক্ষুধা এবং অন্যান্য সমস্যার সঙ্গে নির্মম মৃত্যু ও প্রাণহানি বৃদ্ধি পাচ্ছে।'

যদিও এর আগে ট্রাম্প প্রশাসন একাধিকবার যুদ্ধ শেষ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তবে বাস্তবে তা কার্যকর হয়নি। বরং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলকে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র সরবরাহ করেছে এবং ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র গঠনের আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা প্রত্যাখ্যান করেছে। এর আগে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে ট্রাম্প গাজার সকল ফিলিস্তিনিকে সরিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন, যা জাতিগত নির্মূল এবং মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের সমতুল্য।

সোমবার গাজার নাসের হাসপাতালে ইসরায়েলি হামলায় পাঁচ সাংবাদিকসহ ২১ জন ফিলিস্তিনি নিহত হওয়ার বিষয়ে মন্তব্য জানতে চাওয়া হলে ট্রাম্প বলেন, 'আমি এতে খুশি নই। আমি এটি দেখতে চাই না। একইসঙ্গে আমাদের সেই পুরো দুঃস্বপ্নের অবসান ঘটাতে হবে।' এরপর তিনি গাজায় অবশিষ্ট ইসরায়েলি বন্দিদের মুক্তির জন্য তার প্রচেষ্টার বিষয়ে কথা বলেন।

ইত্তেফাক/টিএইচ

বিষয়:

নিহত মধ্যপ্রাচ্য বিশ্ব সংবাদ ইসরায়েল ফিলিস্তিন গাজা ডোনাল্ড ট্রাম্প

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

জামিন পেলেন শ্রীলঙ্কার সাবেক প্রেসিডেন্ট রনিল বিক্রমাসিংহ

রয়টার্স ছাড়লেন আলোকচিত্রী ভ্যালেরি জিঙ্ক, গাজায় সাংবাদিক হত্যায় ‘বৈধতা’ দেয়ার অভিযোগ

অস্ট্রেলিয়ায় নিযুক্ত রাষ্ট্রদূতকে বহিষ্কার: ইরানের কঠোর হুঁশিয়ারি 

গাজার জন্য প্রস্তাবিত শান্তি চুক্তিতে আগ্রহী নয় ইসরায়েল: কাতার

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ট্রাম্পের শুল্কে ভারতীয় রপ্তানি খাত চাপে

কিমের প্রেমে পড়েছিলেন ট্রাম্প, আবারও করতে চান দেখা

ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ইইউর পদক্ষেপ বিলম্বিত: আয়ারল্যান্ডের শীর্ষ কূটনীতিক

ইসরায়েলের রাষ্ট্রদূতকে গ্রহণ করেনি ব্রাজিল, সম্পর্কে অবনমন

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng