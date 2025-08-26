সেকশন

বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

সুন্দরবন থেকে ৮৫০ কেজি কাঁকড়া জব্দ, পালিয়েছে পাচারকারী

আপডেট : ২৬ আগস্ট ২০২৫, ১১:৫৮
অভিযানে জব্দকৃত কাঁকড়া। ছবি: সংগৃহীত

সুন্দরবনে কোস্ট গার্ডের অভিযানে ৮৫০ কেজি অবৈধ কাঁকড়া জব্দ করা হয়েছে। এ সময় কোস্ট গার্ডের অভিযান টের পেয়ে পাচারকারীরা পালিয়ে যায়। এতে কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি বলে জানিয়েছে কোস্ট গার্ড।

মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) সকালে কোস্ট গার্ড পশ্চিম জোনের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মুনতাসীর ইবনে মহসিন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

কোস্ট গার্ড জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সোমবার বিকাল ৩টায় সুন্দরবনের কপোতাক্ষ নদীর ঘড়িলাল বাজার সংলগ্ন ঘাট এলাকায় একটি বিশেষ অভিযানে নামে কোস্ট গার্ড। অভিযানে ওই এলাকায় একটি ইঞ্জিন চালিত কাঠের বোট তল্লাশি করে সুন্দরবন থেকে আহরিত প্রায় ৮৫০ কেজি অবৈধ কাঁকড়া জব্দ করা হয়। জব্দ করা কাঁকড়ার বাজার মূল্য প্রায় ৩ লাখ ৮২ হাজার ৫০০ টাকা। কোস্ট গার্ডের উপস্থিতি টের পেয়ে কাঁকড়া পাচারকারীরা বোট ফেলে পালিয়ে যাওয়ায় কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি। পরে জব্দকৃত কাঁকড়াগুলো কোবাদক ফরেস্ট অফিসে হস্তান্তর করা হয়।

লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মুনতাসীর ইবনে মহসিন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এ অভিযান পরিচালিত হয়েছে। এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা  নেওয়া হচ্ছে। দেশের বন ও সামুদ্রিক সম্পদ রক্ষায় কোস্ট গার্ডের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

ইত্তেফাক/এপি

বিষয়:

সুন্দরবন কোস্ট গার্ড বাগেরহাট

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

সমুদ্রে ডুবতে থাকা ফিশিং বোট হতে ৬ জেলেকে জীবিত উদ্ধার 

বাগেরহাটে হরতাল পালিত

বাগেরহাটে চাঁদাবাজির অভিযোগে দুই যুবককে গণধোলাই, পুলিশে সোর্পদ

মোংলায় নদীতে পড়ে জাহাজের কর্মচারী নিখোঁজ, খোঁজা হচ্ছে ড্রোন দিয়ে

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

নিষেধাজ্ঞার মাঝেই সুন্দরবনে চলছে বিষ প্রয়োগে মাছ শিকার

সমুদ্রে তিন দিন ধরে ভেসে থাকা ৮ জেলে উদ্ধার

সরকার পরিবর্তন হলেও ভাগ্য বদলায় না হোজির নদীর 

চট্টগ্রামে ভারতীয় নাগরিকসহ আটক ৪, মাদক জব্দ

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng