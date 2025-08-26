ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে ভূপাতিত ৭ যুদ্ধবিমান: ডোনাল্ড ট্রাম্প

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, চলতি বছরের মে মাসে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার স্বল্পস্থায়ী যুদ্ধে সাতটি যুদ্ধবিমান ভূপাতিত হয়েছিল। পাশাপাশি তিনি দাবি করেছেন, বছরের শুরুর দিকে সম্ভাব্য এক পারমাণবিক সংঘাত ঠেকাতে সরাসরি ভূমিকা রেখেছিলেন তিনি।
মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) পাকিস্তানি দৈনিক এক্সপ্রেস ট্রিবিউন এবং ভারতীয় সংবাদমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমস জানায়, হোয়াইট হাউসে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে ট্রাম্প এ মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, সেই সময়ে দক্ষিণ এশিয়ার পরিস্থিতি ছিল 'অত্যন্ত উত্তাল।' তবে কোন দেশের কতগুলো বিমান ভূপাতিত হয়েছিল—সে বিষয়ে তিনি নির্দিষ্ট করে কিছু জানাননি।
ট্রাম্প বলেন, 'ভারত ও পাকিস্তানের যুদ্ধটা দ্রুতই পারমাণবিক সংঘাতে গড়াচ্ছিল। এ সময় সাতটি যুদ্ধবিমান গুলি করে নামানো হয়। তখন আমি দুই দেশকে বলেছিলাম, তোমরা কি লড়াই করবে, না কি বাণিজ্য করবে? যদি যুদ্ধ চালাও, তাহলে কোনো বাণিজ্য হবে না। আমি ২৪ ঘণ্টার সময় দিয়েছিলাম মীমাংসার জন্য। এরপর তারা জানাল, যুদ্ধ আর চলছে না।'
নিজের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ট্রাম্প জানান, শুল্ক ও বাণিজ্যিক চাপ প্রয়োগের মাধ্যমেই তিনি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। তার ভাষায়, 'আমার হাতে শুল্ক ও বাণিজ্যের হাতিয়ার ছিল। আমি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলাম, যদি লড়াই চালাও, আমি শতভাগ শুল্ক আরোপ করব। এরপরই উভয়পক্ষ পিছু হটে।'
হোয়াইট হাউস দাবি করেছে, ট্রাম্পের মধ্যস্থতার মাধ্যমেই ১০ মে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়। ওয়াশিংটন তা ঘোষণা করে এক দীর্ঘ রাতের আলোচনা শেষে। এরপর থেকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট একাধিকবার বলেছেন যে তিনি দুই দেশের মধ্যে 'উত্তেজনা প্রশমনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা' রেখেছেন।
এদিকে, ভারতীয় গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়, গত জুনে ইন্দোনেশিয়ায় আয়োজিত এক সেমিনারে ভারতের প্রতিরক্ষা অ্যাটাশে ক্যাপ্টেন শিব কুমার স্বীকার করেন যে ৭ মে রাতে পাকিস্তানে বেসামরিক স্থাপনায় হামলার পর ভারতীয় বিমানবাহিনী 'কিছু বিমান হারিয়েছে।' তার এ মন্তব্য পরবর্তীতে বিভিন্ন ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়।