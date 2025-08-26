সেকশন

বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ডেঙ্গুতে মৃত্যুহীন ২৪ ঘণ্টা, হাসপাতালে ভর্তি ৪৭০

আপডেট : ২৬ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৪০

গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে কোনো মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়নি। তবে এই সময়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ৪৭০ জন ডেঙ্গু রোগী

মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায়।

চলতি বছর এখন পর্যন্ত ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন ১১৮ জন। আক্রান্ত হয়েছেন মোট ২৯ হাজার ৫১৪ জন।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হিসাব বলছে, ২০২৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশে মোট ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ছিল এক লাখ এক হাজার ২১৪ জন। মোট মৃত্যু হয়েছে ৫৭৫ জনের।

অন্যদিকে, ২০২৩ সালে ডেঙ্গুর প্রকোপ ছিল আরও ভয়াবহ। ওই বছর ডেঙ্গুতে মৃত্যু হয় ১ হাজার ৭০৫ জনের এবং আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন ৩ লাখ ২১ হাজার ১৭৯ জন।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বর্ষা মৌসুমে মশার প্রজনন বাড়ায় সংক্রমণও দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। জনসচেতনতা ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা না নিলে পরিস্থিতি আরও জটিল হতে পারে।

ইত্তেফাক/আইএ

বিষয়:

ডেঙ্গু স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ডেঙ্গুতে আরও ৩ জনের মৃত্যু, নতুন ভর্তি ৪১২

বিশেষ সংবাদ

‘ল্যাংড়া জ্বর’ চিকুনগুনিয়া ব্যথায় কাতর রোগীরা

ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে আরও চারজনের মৃত্যু, হাসপাতালে ভর্তি ২৪৭

ডেঙ্গুতে ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু নেই, হাসপাতালে ভর্তি ১৭৩

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ডেঙ্গুতে আরও ৫ জনের মৃত্যু, হাসপাতালে ভর্তি ৩১১

ডেঙ্গুতে আরও একজনের মৃত্যু, হাসপাতালে ভর্তি ৪৬৬ জন

২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত ২০২, মৃত্যুহীন শূন্য

ডেঙ্গুতে মৃত্যু নেই, হাসপাতালে ভর্তি ১৩৪

app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng