ডেঙ্গুতে মৃত্যুহীন ২৪ ঘণ্টা, হাসপাতালে ভর্তি ৪৭০

গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে কোনো মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়নি। তবে এই সময়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ৪৭০ জন ডেঙ্গু রোগী
মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায়।
চলতি বছর এখন পর্যন্ত ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন ১১৮ জন। আক্রান্ত হয়েছেন মোট ২৯ হাজার ৫১৪ জন।
স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হিসাব বলছে, ২০২৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশে মোট ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ছিল এক লাখ এক হাজার ২১৪ জন। মোট মৃত্যু হয়েছে ৫৭৫ জনের।
অন্যদিকে, ২০২৩ সালে ডেঙ্গুর প্রকোপ ছিল আরও ভয়াবহ। ওই বছর ডেঙ্গুতে মৃত্যু হয় ১ হাজার ৭০৫ জনের এবং আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন ৩ লাখ ২১ হাজার ১৭৯ জন।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বর্ষা মৌসুমে মশার প্রজনন বাড়ায় সংক্রমণও দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। জনসচেতনতা ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা না নিলে পরিস্থিতি আরও জটিল হতে পারে।