সেকশন

বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

স্থায়ী ক্যাম্পাসের দাবি

আল্টিমেটাম দিয়ে সড়ক ছাড়লেন হেলথ সায়েন্সের শিক্ষার্থীরা

আপডেট : ২৬ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৫৮

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব হেলথ সায়েন্সের শিক্ষার্থীরা স্থায়ী ক্যাম্পাসের দাবিতে ঢাকার গাবতলী ও টেকনিক্যাল মোড় অবরোধ করেন। তবে এক ঘণ্টা অবরোধের পর আল্টিমেটাম দিয়ে সরে গেছেন। শিক্ষার্থীরা বলছেন, দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।

মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) সকাল সাড়ে ১০টার পর থেকে শিক্ষার্থীরা সড়কে অবস্থান নিলে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ফলে দেখা দেয় দীর্ঘ যানজট।

আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা জানান, অধ্যাপক ডা. এ কে আজাদ খান, বর্তমানে তিনি স্বাস্থ্য বিষয়ক সংস্কার কমিশন প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। একইসঙ্গে বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির সভাপতি ও আমাদের বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব হেলথ সায়েন্সেস ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান থাকা অবস্থায় বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব হেলথ সায়েন্সেস দীর্ঘদিন ধরে অস্তিত্বহীনতায় ভুগছে। পার্মানেন্ট ক্যাম্পাস নিশ্চিত না হওয়ায় শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধের উপক্রম হয়েছে।

তারা জানান, গত ৩০ দিন ধরে নিজ ক্যাম্পাসে স্থায়ী ক্যাম্পাস আন্দোলনে তার কাছে লিখিত আশ্বাসেও কোন ফল না পেয়ে প্রতারিত হয়ে শিক্ষার্থীরা গত দুইদিন ক্যাম্পাসের সামনে মানববন্ধন করেছে। কিন্তু কোনো ফল না পেয়ে সড়কে অবস্থান নিতে বাধ্য হয়েছি।

তাদের দাবিগুলো হলো-  সরকার থেকে লিজ পাওয় ৫.৫৭ একর জমি শর্ত অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে করে দিতে হবে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে, ইউজিসির লাল তালিকা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়কে মুক্ত করতে হবে এবং জমি সম্পূর্ণ দায়মুক্ত করে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে বুঝিয়ে দিতে হবে বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতিকে।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে মিরপুর বিভাগের দারুস সালাম জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার ইমদাদুল হক ঢাকা পোস্টকে বলেন, ঘণ্টাখানেকের মতো সড়ক অবরোধ করেছিল শিক্ষার্থীরা। টেকনিক্যাল ও গাবতলীতে অবরোধের কারণে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়।

পরে পুলিশের অনুরোধে আল্টিমেটাম দিয়ে ক্যাম্পাসে ফিরে যান শিক্ষার্থীরা। এক ঘণ্টার মধ্যে দাবি-দাওয়া ব্যাপারে আশ্বাস না এলে তারা আবারও সড়ক অবরোধ করবেন। দুপুর পৌনে ১২টার দিকে সড়কে যান চলাচল সচল হয়েছে। এখন প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক করছেন শিক্ষার্থীরা।

ইত্তেফাক/এমএএস

বিষয়:

রাজধানী

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

বুয়েটের শিক্ষার্থীদের ‘লং মার্চ টু ঢাকা’ কর্মসূচি ঘোষণা

মাইলস্টোনকে আর্থিক জরিমানাসহ নিহতদের পরিবারের ৯ দাবি

শাহজালাল বিমানবন্দরে ১৩০ কোটি টাকার কোকেন জব্দ 

রাজধানীতে ছুরিকাঘাতে যুবককে হত্যা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

পুলিশকে ছুরিকাঘাত করা সেই ছিনতাইকারী গ্রেপ্তার

আন্দোলনকারী ছাত্রদের কাপড় খুলে ভিডিও করে রেখে দিতেন তৌহিদ আফ্রিদি, দাবি রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীর

ক্যান্সারে আক্রান্ত তৌহিদ আফ্রিদি, দাবি আইনজীবীর

হত্যা মামলায় তৌহিদ আফ্রিদি ৫ দিনের রিমান্ডে

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng