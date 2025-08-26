প্রতি কেজি আটা ২৪ টাকা, বিক্রি হবে উপজেলায়

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও স্বল্প আয়ের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নতুন পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার। আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে উপজেলা পর্যায়ে শুরু হবে ভর্তুকি মূল্যে আটা বিক্রি।
মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) খাদ্য মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, প্রতি কর্মদিবসে প্রতিটি উপজেলায় ১ মেট্রিক টন আটা বিক্রি করা হবে। সাধারণ মানুষ ২৪ টাকা কেজি দরে খোলা আটা কিনতে পারবেন নির্ধারিত বিক্রয়কেন্দ্র থেকে।
এর আগে দেশের সিটি কর্পোরেশন, শ্রমঘণ এলাকা ও জেলা সদরের পৌরসভাগুলোতে ওএমএস কর্মসূচির আওতায় চাল ও আটা বিক্রি চলছিল। এবার তালিকায় যুক্ত হচ্ছে উপজেলাও।
খাদ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, মূল্যস্ফীতি মোকাবেলায় এ কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। পাশাপাশি, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর খাদ্যপ্রাপ্তি সহজ হবে।