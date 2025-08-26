সেকশন

বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

থাইল্যান্ডে দুটি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশের মেয়েরা

আপডেট : ২৬ আগস্ট ২০২৫, ১৮:১৯
ছবি: সংগৃহীত

ইতিহাস গড়ে প্রথমবারের মতো এএফসি এশিয়ান কাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল। আগামী বছর মার্চে অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিত হবে এশিয়ান কাপ। সেই উপলক্ষ্যে ইতোমধ্যে নানা প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। এর অংশ হিসেবে অক্টোবরে নারী ফিফা উইন্ডোতে থাইল্যান্ডে দু'টি প্রীতি ম্যাচ খেলবেন পিটার বাটলারের শিষ্যরা।

২৫ ও ২৮ অক্টোবর থাইল্যান্ডে ম্যাচ দুটি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) বাফুফের নারী উইংয়ের প্রধান মাহফুজা আক্তার কিরণ গণমাধ্যমকে বলেন, 'অক্টোবর নারী ফিফা উইন্ডোতে আমরা থাইল্যান্ডে দু'টি ম্যাচ খেলব। এটা চূড়ান্ত হয়েছে। নভেম্বর উইন্ডোতে আমরা ঢাকায় ত্রিদেশীয় খেলার চেষ্টা করছি। এজন্য ভিয়েতনাম অন্য দলগুলোকে চিঠিও দিয়েছি।'

থাইল্যান্ডে দুই ম্যাচ খেলে বাংলাদেশ দল যাবে জাপানে। সেখানে সপ্তাহ তিনেক অনুশীলন করবে ঋতুপর্ণা চাকমারা। এ প্রসঙ্গে কিরণ বলেন, 'জাপানে আমরা কোনো ম্যাচ খেলবো না। সেখানে কয়েক সপ্তাহের অনুশীলন হবে। অক্টোবরের মতো নভেম্বর উইন্ডোতেও দু'টি ম্যাচ খেলবো। এরপর অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার পথে সিঙ্গাপুর-হংকং কিংবা মালয়েশিয়ায় ম্যাচ খেলতে পারি অথবা নিউজিল্যান্ডের সঙ্গেও আলোচনা হচ্ছে সেখানে খেলে অস্ট্রেলিয়া যেতে পারি।'

বাফুফের নারী উইংয়ের প্রধান মাহফুজা আক্তার কিরণ

অনূর্ধ্ব-২০ দলও এশিয়ান কাপে সুযোগ পেয়েছে। জাপানে সিনিয়র দলের সঙ্গে অনূর্ধ্ব-২০ দলের ফুটবলাররাও অনুশীলন করবে বলে জানান কিরণ। তিনি বলেন, 'অনূর্ধ্ব--২০ দল থাইল্যান্ডে এশিয়া কাপ খেলবে আগামী বছর মার্চে। সিনিয়র দলের সঙ্গে অনূর্ধ্ব--২০ দলের খেলোয়াড়রাও থাকবে অনুশীলন ও ম্যাচগুলোতে।'

ইত্তেফাক/জেডএইচ

বিষয়:

বাংলাদেশ ফুটবল বাফুফে নারী ফুটবল দল এএফসি এশিয়ান কাপ

