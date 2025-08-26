সেকশন

বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

সহনশীল না হলে ডাকসুতে তৃতীয় পক্ষ সুযোগ নেবে: ঢাবি উপাচার্য

আপডেট : ২৬ আগস্ট ২০২৫, ২০:২৩
উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান। ছবি: সংগৃহীত

সহনশীল না হলে ডাকসুতে তৃতীয় পক্ষ সুযোগ নেবে বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান। 

তিনি বলেন, ডাকসু নির্বাচনে প্রার্থী ও ভোটার সবাই ঢাবি পরিবার। দ্বন্দ্ব-বিবাদ জিইয়ে রাখা যাবে না। সবাইকে সহনশীলতা বজায় রাখতে হবে। সহনশীল বজায় রাখতে না রাখলে তৃতীয় পক্ষ সুযোগ নিতে পারে৷ তারা ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করবে। প্রশাসন প্রতিনিয়ত সবার সাথে কথা বলছে। প্রশাসন এখন নির্বাচন কমিশনের অধীনে।

মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) সন্ধ্যায় এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন। 

উপাচার্য বলেন, ‘প্রার্থীর তালিকা চূড়ান্ত হয়েছে। প্রচারণার কাজ শুরু হয়ে যাবে। এ মুহূর্তে আমাদের দ্বন্দ্ব-বিবাদে জড়ানো যাবে না। পরস্পরের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা আমাদের অস্তিত্বের জন্যই দরকার হবে। যারা এই নির্বাচনে প্রার্থী এবং ভোটার সবাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের অংশ। কেউ তোমার অগ্রজ, কেউ তোমার অনুজ এবং কেউ তোমার সতীর্থ।’

তিনি বলেন, ‘আমাদের মধ্যে এমন কোনো বড় ধরনের দ্বন্দ্ব বিবাদ হওয়ার কোনো যুক্তিসংগত কারণ নেই, যদি না কোনো বড় দুরভিসন্ধি না থাকে। এ সময়ে যদি আমরা সহনশীল না হলে তৃতীয় পক্ষ তার সুযোগ নেবে। ঘোলাপানিতে মাছ শিকারে যারা আগ্রহী তারাও তোমার এবং আমার এ দুর্বলতার সুযোগ নেবে। ডাকসু নির্বাচন একটি জটিল প্রক্রিয়া চ্যালেঞ্জ আছে।’

জানা গেছে, ডাকসু নির্বাচনের চূড়ান্ত প্রার্থী হিসেবে সহ-সভাপতি (ভিপি) পদে ৪৫ জন, সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে ১৯ জন, সহ-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে ২৫ জন, মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পাদক পদে ১৭ জন, কমনরুম, রিডিংরুম ও ক্যাফেটেরিয়া সম্পাদক পদে ১১ জন, আন্তর্জাতিক সম্পাদক পদে ১৪ জন এবং সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে ১৯ জন। 

এ ছাড়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক পদে ১২ জন, গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে ৯ জন, ক্রীড়া সম্পাদক পদে ১৩ জন, ছাত্র পরিবহন সম্পাদক পদে ১২ জন, সমাজসেবা সম্পাদক পদে ১৭ জন, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক পদে ১৫ জন, মানবাধিকার ও আইন বিষয়ক সম্পাদক পদে ১১ জন, ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট সম্পাদক পদে ১৫ জন ও সদস্য পদ পদে ২১৭ জন চূড়ান্তভাবে মনোনীত হয়েছেন।

ইত্তেফাক/এমএস

