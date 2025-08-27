সেকশন

বৃহস্পতিবার, ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১২ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

পাঁচ মাসে ১২ হাজার ২০০ কোটি টাকার প্রস্তাব পেল বিডা

আপডেট : ২৭ আগস্ট ২০২৫, ০৭:০০

গত বছরের ডিসেম্বর থেকে চলতি বছরের এপ্রিল পর্যন্ত প্রায় ১০০ কোটি ডলারের বিনিয়োগ প্রস্তাব পেয়েছে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)। যা বাংলাদেশি মুদ্রায় ডলার প্রতি ১২২ টাকা ধরে প্রায় ১২ হাজার ২০০ কোটি টাকা।

বিনিয়োগকারীদের থেকে প্রাপ্ত প্রস্তাবগুলোর প্রায় ২০ শতাংশ ইতোমধ্যেই অগ্রসর পর্যায়ে পৌঁছেছে। যার মধ্যে রয়েছে চুক্তি স্বাক্ষর, জমি ইজারা নিশ্চিতকরণ এবং বরাদ্দপত্র।

বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

বিডার কর্মকর্তারা বলছেন, এই ধাপে ধাপে বিনিয়োগ পাইপলাইন আগামী ১২ থেকে ২৪ মাসে সম্ভাব্য মূলধন প্রবাহের একটি বাস্তববচিত্র তুলে ধরছে।

বিনিয়োগ প্রস্তাবের প্রবাহকে ইতিবাচক প্রবণতা হিসেবে উল্লেখ করে বিডার বিজনেস ডেভেলেপমেন্ট প্রধান নাহিয়ান রহমান রোচি বলেন, এ প্রবণতা বিনিয়োগকারীদের মধ্যে বাংলাদেশের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (এসইজেড) নিয়ে আগ্রহ বাড়ছে এবং সরকারের শিল্পায়ন-প্রক্রিয়াকে আরও গতিশীল করছে।

তিনি বলেন, আমাদের লক্ষ্য কেবল বিনিয়োগের পরিমাণ নয়, বরং এর মান ও স্থায়িত্বও নিশ্চিত করা। এ ধারা অব্যাহত থাকলে এবং প্রক্রিয়া আরও সহজতর হলে আগামী পাঁচ মাসে আরও কার্যকর ফলাফল বয়ে আনতে পারে।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের (বেজা) তথ্য অনুযায়ী, প্রস্তাবিত বিনিয়োগের প্রায় ৬০ শতাংশ বর্তমানে অনুসন্ধানী বা যথাযথ যাচাই-বাছাই পর্যায়ে রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা, প্রাথমিক আলোচনা এবং প্রাথমিক প্রকল্প পরিকল্পনা।

রোচি বলেন, এটি বৃহৎ পরিসরের বিনিয়োগের জন্য একটি স্বাভাবিক ধারা। বিশ্বব্যাপী বেশির ভাগ প্রস্তাবই অনুসন্ধানী পর্যায় থেকে শুরু হয় এবং সঠিক সহায়তা পেলে ধীরে ধীরে বাস্তবায়নের দিকে অগ্রসর হয়।

তিনি জানান, আরও প্রায় ২০ শতাংশ প্রস্তাব এখন গভীর পর্যালোচনায় রয়েছে, যা আনুষ্ঠানিক নথিপত্রের পূর্ববর্তী ধাপ।

বিনিয়োগকারীদের সুবিধার্থে বেজা একটি ইউনিফাইড ইনভেস্টমেন্ট পোর্টাল চালুর উদ্যোগ নিয়েছে উল্লেখ করে বেজার পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগের নির্বাহী সদস্য মো. নজরুল ইসলাম বলেন, যেখানে বিনিয়োগের অগ্রগতি, জমির প্রাপ্যতা ও অনুমোদন সংক্রান্ত তথ্য এক প্লাটফর্মে পাওয়া যাবে। এ পোর্টাল বিনিয়োগকারীদের আস্থা বাড়াবে এবং প্রশাসনিক ফলোআপের সময় কমিয়ে আনবে।

পাশাপাশি এটি বিনিয়োগের বিভিন্ন ধাপের রিয়েল টাইম ট্র্যাকিং সুবিধা দেবে, যা সরকারি ও বেসরকারি উভয় পক্ষকে আরও কার্যকরভাবে অগ্রগতি পর্যবেক্ষণে সহায়তা করবে বলে জানান তিনি।

ইত্তেফাক/এমএএম

বিষয়:

অর্থনীতি বিডা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

টাকা ছাপানো ও বিতরণে বছরে ব্যয় ২০ হাজার কোটি টাকা: গভর্নর

সংকটাপন্ন ৫ ব্যাংকে ভুগছে তৈরি পোশাক খাত

দেশের বাজারে বাড়লো স্বর্ণের দাম

রিজার্ভ চুরির তদন্ত প্রতিবেদন ফের পেছাল

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

৭৫ শতাংশ সিএফও মনে করেন ‘এআই’ প্রতিষ্ঠানের আয় বাড়াবে

সূচকের বড় উত্থানের দিনে লেনদেন প্রায় ১২০০ কোটি টাকা

২৩ দিনে রেমিট্যান্স এলো ১৭৪ কোটি ৮৬ লাখ ডলার

৮০ টাকায় আমদানি করা কাঁচা মরিচের কেজি বাজারে ৩০০

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng