বৃহস্পতিবার, ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১২ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ডিসেম্বরে শেষ হবে পারকি সৈকতের পর্যটন কমপ্লেক্স নির্মাণ

আপডেট : ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১৬:১৯
ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলার পারকি সমুদ্র সৈকতে নির্মাণাধীন পর্যটন কমপ্লেক্স প্রকল্পের কাজ চলতি বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে সম্পন্ন হবে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য, বস্ত্র, পাট ও পর্যটন উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন

বুধবার (২৭ আগস্ট) সকাল ১১টায় প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের তিনি এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, 'পানি সরবরাহসহ কিছু কারিগরি সমস্যার কারণে কাজের অগ্রগতি কিছুটা ব্যাহত হয়েছে। তবে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্প পরিচালক আশ্বস্ত করেছেন, নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই অবকাঠামো নির্মাণ শেষ হবে।'

উপদেষ্টা আরও বলেন, 'সরকার পর্যটন খাতকে সম্ভাবনাময় সেক্টর হিসেবে দেখছে। পারকি প্রকল্প সফল হলে এ অঞ্চলের অর্থনীতি ও কর্মসংস্থানে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।'

এ সময় বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব বেগম নাসরীন জাহান বলেন, 'এই প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নে স্থানীয়দের সম্পৃক্ততা অত্যন্ত জরুরি। পাশাপাশি পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ট্যুরিস্ট পুলিশ ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সক্রিয় ভূমিকা দরকার।'

পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের চেয়ারম্যান সায়েমা শাহীন সুলতানা, প্রকল্প পরিচালক মাজেদুর রহমান, আনোয়ারা ইউএনও তাহমিনা আক্তার এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি) দীপক ত্রিপুরা।

ইত্তেফাক/আইএ

বিষয়:

চট্টগ্রাম

