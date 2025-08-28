সেকশন

বৃহস্পতিবার, ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১২ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

আমির হোসেন আমুর সহকারী আজাদ গ্রেপ্তার

আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৫, ০১:১৯

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য আমির হোসেন আমুর ব্যক্তিগত সহকারী আবুল কালাম আজাদকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তিনি ঝালকাঠি জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদেও রয়েছেন।

মঙ্গলবার (২৭ আগস্ট) সকালে রাজধানীর ধানমন্ডি এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

ধানমন্ডি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ক্যশৈন্যু মারমা গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ‘আসামির বিরুদ্ধে জুলাই অভ্যুত্থানে ছাত্র-জনতার ওপর হামলার ঘটনায় মামলা রয়েছে। এই মামলায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।’

স্থানীয়দের অভিযোগ, ২০১৪ সালে সাবেক সংসদ সদস্য ও আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য আমির হোসেন আমুর ব্যক্তিগত সহকারী হওয়ার পর থেকেই তার ভাগ্য বদলাতে থাকে। আমুর প্রভাব খাটিয়ে কোটি কোটি টাকার সম্পদ গড়েছেন। সাধারণ মানুষ তাকে ‘আমুর ছেলে’ হিসেবে চিনত। ঝালকাঠির সব ঠিকাদারির কাজ হতো তার ইশারায়।

আজাদ ঝালকাঠির রাজাপুর উপজেলার গালুয়া ইউনিয়নের মৃত হারুন তালুকদারের ছেলে।

ইত্তেফাক/এমএএম

বিষয়:

আওয়ামী লীগ রাজনীতি আমির হোসেন আমু

