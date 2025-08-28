সেকশন

বৃহস্পতিবার, ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৩ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

একদিকে মার্কিন চাপ, অন্যদিকে এক হচ্ছে চীন-রাশিয়া-ভারত

আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১০:০৪

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্ক আরোপের পদক্ষেপে বিশ্ব বাণিজ্য হুমকির মুখে পড়েছে— এমন প্রেক্ষাপটে শক্তি প্রদর্শনে এক হচ্ছে চীন, রাশিয়া ও ভারত। আগামী সপ্তাহে চীনের থিয়েনচিনে আঞ্চলিক নিরাপত্তা সম্মেলনে একই মঞ্চে থাকবেন প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং, প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

৩১ আগস্ট থেকে ১ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনের আয়োজন করছে সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন (এসসিও)। রাশিয়া, ভারত ও চীনের পাশাপাশি মধ্য এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ এশিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ২০টিরও বেশি দেশের নেতারা এখানে সমবেত হবেন।

রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ট্রাম্পের শুল্ক নীতি নিয়ে আন্তর্জাতিক অস্থিরতার মধ্যেই শি, পুতিন ও মোদির উপস্থিতি হবে গ্লোবাল সাউথের অর্থনীতি ও নিরাপত্তা নিয়ে শক্তিশালী সংহতির একটি বার্তা। পাশাপাশি, ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে পশ্চিমা বিশ্বে একঘরে হয়ে পড়া রাশিয়ার জন্য এটি হবে একটি কূটনৈতিক সাফল্য।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদির এ সফরও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। প্রায় সাত বছর পর তিনি চীন যাচ্ছেন। ২০২০ সালে সীমান্ত সংঘাতের পর থেকে দুই দেশের সম্পর্ক উত্তেজনাপূর্ণ থাকলেও সাম্প্রতিক সময়ে উত্তেজনা প্রশমনের উদ্যোগ নেওয়ায় শি-মোদি বৈঠক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

পর্যবেক্ষকদের মতে, এ বৈঠক সীমান্ত থেকে সেনা প্রত্যাহার, বাণিজ্যিক ছাড় এবং ভিসা নীতি সহজীকরণের মতো ঘোষণার পথ খুলে দিতে পারে।

ইত্তেফাক/এনএন

বিষয়:

ভারত যুক্তরাষ্ট্র চীন রাশিয়া বিশ্ব সংবাদ নরেন্দ্র মোদি শি জিনপিং ভ্লাদিমির পুতিন

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

আরএসএস’র শতবর্ষ উদযাপনে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি বাংলাদেশ, পাকিস্তান, তুরস্ককে

কিয়েভে রুশ হামলায় ইউরোপীয় ইউনিয়নের মিশন ক্ষতিগ্রস্ত

শুধু প্রচার নয়, ধর্মীয় নেতাদের ‘উঠে দাঁড়াতে’ বলল মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ

দ্বিগুণ শুল্ক বৃদ্ধি পাওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত ভারত: সম্পর্কের টানাপোড়নে ওয়াশিংটন-দিল্লি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

গাজায় গণহত্যা চালাচ্ছে ইসরায়েল, বিশ্বাস করেন অর্ধেক মার্কিন ভোটার: জরিপ

সিঙ্গাপুরে ভ্যাপিং নিয়ে কঠোর শাস্তি ঘোষণা, ধরা পড়লেই বেত্রাঘাত

যুক্তরাষ্ট্রে গির্জায় বন্দুকধারীর হামলায় দুই শিশু নিহত, ১৭ জন গুলিবিদ্ধ

সেপ্টেম্বরে ‘যুগান্তকারী’ বৈঠকে বসছেন পুতিন-জিনপিং

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng