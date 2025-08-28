একদিকে মার্কিন চাপ, অন্যদিকে এক হচ্ছে চীন-রাশিয়া-ভারত

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্ক আরোপের পদক্ষেপে বিশ্ব বাণিজ্য হুমকির মুখে পড়েছে— এমন প্রেক্ষাপটে শক্তি প্রদর্শনে এক হচ্ছে চীন, রাশিয়া ও ভারত। আগামী সপ্তাহে চীনের থিয়েনচিনে আঞ্চলিক নিরাপত্তা সম্মেলনে একই মঞ্চে থাকবেন প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং, প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।
৩১ আগস্ট থেকে ১ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনের আয়োজন করছে সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন (এসসিও)। রাশিয়া, ভারত ও চীনের পাশাপাশি মধ্য এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ এশিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ২০টিরও বেশি দেশের নেতারা এখানে সমবেত হবেন।
রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ট্রাম্পের শুল্ক নীতি নিয়ে আন্তর্জাতিক অস্থিরতার মধ্যেই শি, পুতিন ও মোদির উপস্থিতি হবে গ্লোবাল সাউথের অর্থনীতি ও নিরাপত্তা নিয়ে শক্তিশালী সংহতির একটি বার্তা। পাশাপাশি, ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে পশ্চিমা বিশ্বে একঘরে হয়ে পড়া রাশিয়ার জন্য এটি হবে একটি কূটনৈতিক সাফল্য।
ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদির এ সফরও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। প্রায় সাত বছর পর তিনি চীন যাচ্ছেন। ২০২০ সালে সীমান্ত সংঘাতের পর থেকে দুই দেশের সম্পর্ক উত্তেজনাপূর্ণ থাকলেও সাম্প্রতিক সময়ে উত্তেজনা প্রশমনের উদ্যোগ নেওয়ায় শি-মোদি বৈঠক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।
পর্যবেক্ষকদের মতে, এ বৈঠক সীমান্ত থেকে সেনা প্রত্যাহার, বাণিজ্যিক ছাড় এবং ভিসা নীতি সহজীকরণের মতো ঘোষণার পথ খুলে দিতে পারে।