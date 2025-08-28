সেকশন

বৃহস্পতিবার, ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৩ ভাদ্র ১৪৩২
কিয়েভে রাতভর রুশ বাহিনীর হামলা, শিশুসহ নিহত ৪

আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১০:৫২
ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভে রুশ হামলার সময় ভূগর্ভস্থ পার্কিংয়ে আশ্রয় নেন স্থানীয় লোকজন । ছবি: সংগৃহীত

ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভে বুধবার (২৭ আগস্ট) রাতে ব্যাপক হামলা চালিয়েছে রাশিয়া। হামলায় এক শিশুসহ অন্তত চার জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও ২০ জন। শহরের বেশ কয়েকটি এলাকায় ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকালে ইউক্রেনের কর্মকর্তারা রয়টার্সের প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছেন।

কিয়েভের সামরিক প্রশাসন জানিয়েছে, হামলায় নিহতের সংখ্যা চার জন। কিয়েভের বিভিন্ন এলাকায় হামলা হয়েছে। 

কিয়েভের মেয়র ভিতালি ক্লিৎসকো বলেছেন, আহত ব্যক্তিদের মধ্যে দুটি শিশু রয়েছে।

এদিকে কর্মকর্তারা ইতোমধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত ভবনের একটি দীর্ঘ তালিকা প্রকাশ করেছেন। এর মধ্যে কয়েকটি বহুতল আবাসিক ভবনও রয়েছে।

এ বিষয়ে কিয়েভের মেয়র বলেন, শহরের পূর্ব উপকণ্ঠে বহুতল দুটি আবাসিক ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

 

 

 

 

বিষয়:

নিহত বিশ্ব সংবাদ হামলা রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ

