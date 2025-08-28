সেকশন

বৃহস্পতিবার, ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৩ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

বন্যার আশঙ্কায় নিজেদের বাঁধ উড়িয়ে দিল পাকিস্তান

আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১১:২০
পাকিস্তানের ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ছবি: ডন

পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। বুধবার (২৭ আগস্ট) বন্যার পানিতে শিখ ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম পবিত্র স্থাপনা কর্তারপুর মন্দির ডুবে যাওয়ার পর কর্তৃপক্ষ চেনাব নদীর কাদিরাবাদ বাঁধের তীররক্ষা অংশে নিয়ন্ত্রিত বিস্ফোরণ ঘটিয়ে তা উড়িয়ে দেয়। খবর এএফপি।

ভারতে টানা ভারী বর্ষণের কারণে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলের আন্তঃসীমান্ত তিন নদী—চেনাব, রাভি ও সুতলেজে পানির স্তর অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেছে। এর ফলে প্রায় সাড়ে ২৫ কোটি মানুষের অর্ধেকের আবাসস্থল পাঞ্জাব প্রদেশজুড়ে বন্যার সতর্কতা জারি করা হয়। নদীর তীরবর্তী এলাকা থেকে মানুষ ও গবাদি পশু সরিয়ে নিতে সেনা মোতায়েন করা হয়েছে।

পাঞ্জাবের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এখন পর্যন্ত প্রায় ২ লাখ ১০ হাজার মানুষ নিরাপদ স্থানে সরে গেছে। কাদিরাবাদ বাঁধের পানির স্তর বিপজ্জনক পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়ায় অবকাঠামো রক্ষার স্বার্থে বাঁধের একটি অংশ ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

পাঞ্জাব প্রাদেশিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংস্থার মুখপাত্র মাজহার হোসেন বলেন, 'বাঁধের চাপ সামলাতে আমরা ডানপাশের তীররক্ষা অংশ উড়িয়ে দিয়েছি। এতে পানির প্রবাহ কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসবে বলে আশা করছি।'

শিখ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা গুরু নানকের মৃত্যুস্মৃতি-বিজড়িত কর্তারপুর মন্দিরটি ১৫৩৯ সালে নির্মিত হয়। বন্যার পানিতে ইতোমধ্যেই স্থাপনাটি ডুবে গেছে। আটকে পড়া প্রায় ১০০ জনকে উদ্ধারে পাঁচটি নৌকা পাঠানো হয়েছে।

পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ভারতের উজানের বাঁধগুলো থেকে পানি ছেড়ে দেওয়ায় নদীর পানি প্রবাহ বেড়েছে। ইসলামাবাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, বাঁধের জলকপাট খোলার আগে ভারত কূটনৈতিক চ্যানেলের মাধ্যমে পাকিস্তানকে অগ্রিম নোটিশ দিয়েছিল। তবে এ বিষয়ে ভারতীয় কর্মকর্তারা কোনো মন্তব্য করেননি।

পাঞ্জাব প্রাদেশিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংস্থার প্রধান ইরফান আলি সতর্ক করে বলেন, 'আজ রাত ও আগামীকাল ভোরের মধ্যে বন্যার পানির ঢল লাহোরে পৌঁছাতে পারে।'

চলতি বর্ষা মৌসুমে পাকিস্তান ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখোমুখি হয়েছে। জুন থেকে শুরু হওয়া প্রবল বর্ষণ, বন্যা ও ভূমিধসে দেশটিতে ইতোমধ্যে ৮০০ জনেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে।

ইত্তেফাক/টিএইচ

বিষয়:

পাকিস্তান এশিয়া বিশ্ব সংবাদ বিস্ফোরণ বন্যা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

আরএসএস’র শতবর্ষ উদযাপনে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি বাংলাদেশ, পাকিস্তান, তুরস্ককে

শুধু প্রচার নয়, ধর্মীয় নেতাদের ‘উঠে দাঁড়াতে’ বলল মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ

দ্বিগুণ শুল্ক বৃদ্ধি পাওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত ভারত: সম্পর্কের টানাপোড়নে ওয়াশিংটন-দিল্লি

সিঙ্গাপুরে ভ্যাপিং নিয়ে কঠোর শাস্তি ঘোষণা, ধরা পড়লেই বেত্রাঘাত

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

‘ট্রাম্পকে হত্যা করো, ভারতে পরমাণু হামলা চালাও’, লেখা ছিল অস্ত্রে

পাকিস্তানের পাঞ্জাবে ভয়াবহ বন্যা, প্রাণহানি ১৫

গোপন চিঠির মাধ্যমে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিকের পথে চীন

যুক্তরাষ্ট্রে সিডিসি প্রধানকে বরখাস্ত, প্রতিবাদে চার শীর্ষ কর্মকর্তার পদত্যাগ

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng