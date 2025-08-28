সেকশন

বৃহস্পতিবার, ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৩ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

আফগানিস্তানে বাস উল্টে নিহত ২৫ 

আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১১:৩৯
ছবি: সংগৃহীত

আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলে যাত্রীবাহী বাস উল্টে অন্তত ২৫ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও ২৭ জন। বুধবার (২৭ আগস্ট) দেশটির রাজধানী কাবুলের আর্গান্দি এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে বলে বার্তাসংস্থা এএফপিকে জানিয়েছে দেশটির কর্তৃপক্ষ।

প্রতিবেদনে বলা হয়, বাসটি দক্ষিণ আফগানিস্তানের হেলমান্দ ও কান্দাহার প্রদেশ থেকে যাত্রী নিয়ে কাবুলে আসছিল। পরে কাবুলের আর্গান্দি এলাকায় এলে বাসটি উল্টে যায়।

এ বিষয়ে আফগানিস্তানের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র আবদুল মতিন ক্বানি জানান, রাজধানী কাবুল থেকে দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর কান্দহারের পথে চলাচলকারী মহাসড়কে চালকের অবহেলার কারণে বাসটি উল্টে যায়। ঘটনাস্থলে ২৫ জন মারা গেছেন এবং আহত ২৭ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

অবশ্য আফগানিস্তানে সড়ক দুর্ঘটনা নতুন কিছু নয়। দশকের পর দশক ধরে দীর্ঘ সংঘাতের কারণে ভাঙাচোরা সড়ক, মহাসড়কে বেপরোয়া গাড়ি চালানো এবং পর্যাপ্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অভাবকেই এর জন্য দায়ী করা হয়।

উল্লেখ্য, মাত্র এক সপ্তাহেরও কম সময় আগে আফগানিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলীয় হেরাত প্রদেশে আরেকটি ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় কমপক্ষে ৮০ জন নিহত হন।

ইত্তেফাক/এনটিএম

বিষয়:

আফগানিস্তান নিহত বিশ্ব সংবাদ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

আরএসএস’র শতবর্ষ উদযাপনে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি বাংলাদেশ, পাকিস্তান, তুরস্ককে

শুধু প্রচার নয়, ধর্মীয় নেতাদের ‘উঠে দাঁড়াতে’ বলল মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ

দ্বিগুণ শুল্ক বৃদ্ধি পাওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত ভারত: সম্পর্কের টানাপোড়নে ওয়াশিংটন-দিল্লি

সিঙ্গাপুরে ভ্যাপিং নিয়ে কঠোর শাস্তি ঘোষণা, ধরা পড়লেই বেত্রাঘাত

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

যুক্তরাষ্ট্রে গির্জায় বন্দুকধারীর হামলায় দুই শিশু নিহত, ১৭ জন গুলিবিদ্ধ

‘ট্রাম্পকে হত্যা করো, ভারতে পরমাণু হামলা চালাও’, লেখা ছিল অস্ত্রে

পাকিস্তানের পাঞ্জাবে ভয়াবহ বন্যা, প্রাণহানি ১৫

গোপন চিঠির মাধ্যমে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিকের পথে চীন

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng