ডেঙ্গুতে আরও ৪৩২ জন আক্রান্ত

সারা দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে আরও ৪৩২ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এ নিয়ে চলতি বছর আক্রান্তের মোট সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩০ হাজার ৩৭৬ জনে।
বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় বরিশাল বিভাগে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি—৮৬ জন। চট্টগ্রামে ৭০ জন, ঢাকার সিটি করপোরেশনের বাইরে ৬৮ জন, ঢাকা দক্ষিণ সিটিতে ৯০ জন এবং ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন এলাকায় আক্রান্ত হয়েছেন ৫২ জন। এ ছাড়া ময়মনসিংহ বিভাগে ৩০ জন, রাজশাহীতে ৩১ জন এবং সিলেটে ৫ জন নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন।
একই সময়ে সুস্থ হয়ে হাসপাতাল ছেড়েছেন ৪৩১ জন রোগী। চলতি বছর এ পর্যন্ত মোট ২৮ হাজার ৮৩১ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত ব্যক্তি সুস্থ হয়ে হাসপাতাল ত্যাগ করেছেন।
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর আরও জানিয়েছে, চলতি বছরের ২৮ আগস্ট পর্যন্ত ডেঙ্গুতে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১১৮ জনে। আক্রান্তদের মধ্যে পুরুষ ৫৯ দশমিক ৪ শতাংশ এবং নারী ৪০ দশমিক ৬ শতাংশ।