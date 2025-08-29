পোল্যান্ডে মহড়াকালে এফ-১৬ যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত, পাইলট নিহত

পোল্যান্ডে সামরিক মহড়া চলাকালে মার্কিন নির্মিত একটি এফ-১৬ যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হয়েছে, এতে বিমানটির পাইলট নিহত হয়েছেন। পোল্যান্ডের সশস্ত্র বাহিনী এই তথ্য নিশ্চিত করেছে।
রয়টার্সের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) পোল্যান্ডের পশ্চিমাঞ্চলে একটি বিমান ঘাঁটিতে এই দুর্ঘটনা ঘটে। প্রকাশিত ভিডিওতে দেখা যায়, আকাশে থাকা অবস্থায় বিমানটি হঠাৎ দ্রুতগতিতে নিচের দিকে নেমে এসে মাটিতে আছড়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে এতে আগুন ধরে যায়। এই ঘটনায় কোনো পথচারী আহত হননি। দুর্ঘটনার কারণ এখনো জানা যায়নি।
উল্লেখ্য, ন্যাটো জোটের একটি গুরুত্বপূর্ণ মিত্র হওয়ায় পোল্যান্ড ২০০৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে এফ-১৬ যুদ্ধবিমান মডেলের বিমানটি ক্রয় করে।