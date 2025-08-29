ডেঙ্গুতে একদিনে আক্রান্ত ১৬৫ জন, মৃত্যু নেই

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে আরও ১৬৫ জন নতুন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। তবে এ সময় ডেঙ্গুতে কারও মৃত্যু হয়নি।
শুক্রবার (২৯ আগস্ট) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোলরুম থেকে পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, নতুন আক্রান্তদের মধ্যে বরিশাল বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৩৯ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ৩৯ জন, ঢাকা বিভাগে ৬৮ জন, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে ২৭ জন এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে ৪৪ জন রয়েছেন।
একই সময়ে ১৬৫ জন রোগী চিকিৎসা নিয়ে হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছেন। চলতি বছর এখন পর্যন্ত মোট ২৮ হাজার ৯৯৬ জন রোগী সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন।
স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালের ২৯ আগস্ট পর্যন্ত দেশে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩০ হাজার ৫৪১ জনে। এর মধ্যে ৫৯ দশমিক ৪ শতাংশ পুরুষ এবং ৪০ দশমিক ৬ শতাংশ নারী।
চলতি বছরে এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে মোট ১১৮ জনের মৃত্যু হয়েছে।