ফেনীতে লোকালয়ে বাঘের বিচরণ, জনমনে আতঙ্ক

ফেনীর পরশুরামের দক্ষিণ কেতরাঙ্গা সীমান্তবর্তী এলাকায় একটি বাঘকে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেছে। এতে জনমনে আতঙ্ক বিরাজ করছে। ধারণা করা হচ্ছে বাঘটি খাবারের সন্ধানে বন থেকে লোকালয়ে চলে এসেছে।
বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) সন্ধ্যার দিকে প্রায় দেড় ঘণ্টা সীমান্ত এলাকায় ঘোরাঘুরি করে আবারও জঙ্গলের ভেতরে চলে যায়।
স্থানীয়রা জানান, গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে সাড়ে ৭টা পর্যন্ত কাঁটাতারের বেড়া ডিঙিয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে সীমান্ত এলাকায় দীর্ঘ দেড় ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে ঘোরাঘুরি করে বাঘটি। দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছে সেটি খাবারের সন্ধান করেছিল।
দেড় ঘণ্টা ঘোরাঘুরির পর সূর্য ডুবে গেলে সেটি আবার জঙ্গলের দিকে চলে যায়। কাঁটাতারের এপাশে আরও একাধিক বাঘ থাকতে পারে।
আবু আহমদ নামের এক কৃষক জানান, ওই এলাকায় তার একাধিক জমি রোপা লাগানোর জন্য প্রস্তুত রয়েছে। বনের বাঘ কাঁটাতারের এ পাশে চলে আসায় এখন জমিতে চাষাবাদের কাজে যেতে ভয় লাগছে।
পরশুরাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. নুরুল হাকিম জানান, বিষয়টি তিনি খোঁজখবর নিচ্ছেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে অবস্থান করছে।
বিজিবি সূত্রে জানা যায়, দক্ষিণ কেতরাঙ্গা বিওপির সীমান্ত পিলার-২১৭৩/এস জিরো পয়েন্টে তারকাঁটার বেড়ার বাইরে বাংলাদেশ অভ্যন্তরে একটি বাঘকে লোকালয়ে ঘুরতে দেখা যায়। তবে বাঘটি কোনো ক্ষয়ক্ষতি না করে সন্ধ্যার দিকে আবারও জঙ্গলের দিকে ঢুকে যায়। স্থানীয় লোকজনকে জমি চাষাবাদের জন্য সতর্কভাবে ওই সীমান্ত এলাকায় যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।