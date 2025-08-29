সেকশন

গাজায় নিহতের সংখ্যা ৬৩ হাজার ছাড়াল, দুর্ভিক্ষে আরও পাঁচ মৃত্যু

আপডেট : ২৯ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৪৫
ইসরায়েলি হামলায় বিধ্বস্ত গাজা শহর। ছবি: সংগৃহীত

গাজায় ২৪ ঘণ্টায় ইসরায়েলি হামলায় ২৩ জন ত্রাণপ্রার্থীসহ কমপক্ষে ৫৯ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। এ নিয়ে ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে গাজায় নিহতের সংখ্যা ৬৩ হাজার ২৫ জনে দাঁড়িয়েছে।

শুক্রবার (২৯ আগস্ট) গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ২২৪ ফিলিস্তিনি আহত হয়েছেন। এ নিয়ে মোট আহতের সংখ্যা দাঁড়াল ১ লাখ ৫৯ হাজার ৪৯০ জনে।

চলতি বছরের শুরুতে ইসরায়েল যুদ্ধবিরতি ভঙ্গের পর ২৭ মে জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক মানবিক সংস্থাগুলোকে এড়িয়ে গাজা হিউম্যানিটেরিয়ান ফাউন্ডেশন-এর মাধ্যমে একটি পৃথক সাহায্য বিতরণ উদ্যোগ শুরু করে। এতে সমর্থন দেয় যুক্তরাষ্ট্র। এই পদক্ষেপ বিশ্বব্যাপী ত্রাণ সম্প্রদায় ব্যাপকভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে।

দখলদার বাহিনী খাদ্য বিতরণ কেন্দ্রের কাছে জড়ো হওয়া ফিলিস্তিনিদের ওপর গুলি চালিয়ে যাচ্ছে। এর ফলে শত শত মানুষ নিহত হচ্ছে।

মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ২৭ মে থেকে এখন পর্যন্ত ত্রাণকেন্দ্রগুলোতে জড়ো হওয়া ২ হাজার ২০৩ জন ফিলিস্তিনিকে হত্যা করা হয়েছে। একই সময়ে ত্রাণ নিতে গিয়ে ১৬ হাজার ২২৮ জনেরও বেশি আহত হয়েছে।

অনাহারে আরও পাঁচ ফিলিস্তিনির মৃত্যু

গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় গত ২৪ ঘণ্টায় দুর্ভিক্ষজনিত কারণে পাঁচ জনের মৃত্যুর রেকর্ড করেছে। এর মধ্যে দু'জন শিশু রয়েছে। এর ফলে অনাহারে মৃত্যুর সংখ্যা ৩২২ জনে দাঁড়ালো, যার মধ্যে ১২১ জন শিশু।

গত বছরের নভেম্বরে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত গাজায় যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য নেতানিয়াহু ও তার প্রাক্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্টের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে। উপত্যকাজুড়ে যুদ্ধের জন্য ইসরায়েল আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে গণহত্যার মামলারও মুখোমুখি।

