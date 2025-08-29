সেকশন

শি জিনপিংয়ের একটি ‘গোপন’ চিঠিতে বদলে যাচ্ছে চীন-ভারত সম্পর্ক: রিপোর্ট

আপডেট : ২৯ আগস্ট ২০২৫, ২১:৩৩
চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ফাইল ছবি (সংগৃহীত)

ব্লুমবার্গের এক প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, চলতি বছরের শুরুতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যখন চীনের সঙ্গে বাণিজ্যযুদ্ধ তীব্রতর করেন, তখন বেইজিং থেকে প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ভারতের প্রেসিডেন্ট দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে লেখা একটি ব্যক্তিগত চিঠির মাধ্যমে নয়াদিল্লির সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেন।

একজন অজ্ঞাত ভারতীয় কর্মকর্তার সূত্রে চিঠির বিষয়টি সামনে এনেছে ব্লুমবার্গ। প্রতিবেদন অনুসারে, শি'র চিঠিটি চীনের সঙ্গে সম্পর্ক পুনর্নির্মাণের জন্য ভারতের ইচ্ছার পরীক্ষা হিসেবে ছিল। চিঠিটি প্রেসিডেন্ট মুর্মুর কাছে পাঠানো হলেও দ্রুত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছেও বার্তাটি পৌঁছে দেওয়া হয়।

প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, নোটে শি বেইজিং 'স্বার্থের ক্ষতি করতে পারে' এমন যে কোনো সম্ভাব্য মার্কিন-ভারত চুক্তি সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

ব্লুমবার্গ বলছে, চীনা নেতা চিঠিতে একজন প্রাদেশিক কর্মকর্তার নাম উল্লেখ করেছেন, যিনি সম্পর্ক উন্নয়নে বেইজিংয়ের প্রচেষ্টা পরিচালনা করবেন।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, জুন মাসে মোদির সরকার চীনা যোগাযোগকে গুরুত্ব সহকারে নিতে শুরু করে। বিশেষ করে যখন ট্রাম্পের শুল্ক হুমকি নিয়ে ও্যাসিংটন-নয়াদিল্লি নিজস্ব আলোচনা চলছিল এবং ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধবিরতিতে নিজেক মধ্যস্থতাকারী হিসেবে দাবি করছিলেন ট্রাম্প।

প্রতিবেদন অনুসারে, পরবর্তীতে ট্রাম্পের শুল্ক আরোপের ফলে ভারত ও চীন উভয়ই ২০২০ সালের সীমান্ত সংঘর্ষের পর ধ্বংস হওয়া সম্পর্কের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে সম্মত হয়। দীর্ঘস্থায়ী সীমান্ত বিরোধ নিয়ে আলোচনাসহ নানা বিষয় নিয়ে উভয় পক্ষের যোগাযোগ শুরু হয়।

মূলত এরপর থেকে ভারত-চীন সম্পর্কের উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। উভয় দেশ সরাসরি যাত্রীবাহী বিমান চলাচল পুনরায় শুরু হতে চলেছে। বেইজিং ভারতে ইউরিয়া সরবরাহের ওপর বিধিনিষেধ শিথিল করেছে। নয়াদিল্লি বছরের পর বছর স্থগিতাদেশের পর চীনা নাগরিকদের জন্য পর্যটন ভিসা পুনরায় চালু করেছে।

এই নবায়িত সম্পর্কের সূত্রপাত ছিল ট্রাম্পের শুল্কনীতির ফলাফল। মার্চ মাসে চীনা পণ্যের ওপর শুল্ক দ্বিগুণ করার পর বেইজিং দিল্লিকে 'আধিপত্যবাদ এবং ক্ষমতার রাজনীতির বিরোধিতা' করার আহ্বান জানায়। শি নিজেই ঘোষণা করেন, 'হাতি এবং ড্রাগনের একসঙ্গে নাচাটাই একমাত্র সঠিক পছন্দ।'

জুলাই মাসের মধ্যে চীনা কর্মকর্তারা প্রেসিডেন্টের রূপকটি পুনরাবৃত্তি করতে শুরু করেন। রাষ্ট্র-সমর্থিত সংবাদপত্র গ্লোবাল টাইমস আরও এগিয়ে গিয়ে মার্কিন শুল্ক প্রতিরোধে দুই এশিয়ান জায়ান্টের মধ্যে 'ব্যালে নৃত্য' করার আহ্বান জানায়।

সাংহাই সহযোগিতা সংস্থা (এসসিও) শীর্ষ সম্মেলনের জন্য শনিবার (৩০ আগস্ট) চীন সফরে যাচ্ছেন মোদি।সেখানে শি'র সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সাত বছরেরও বেশি সময় পর এটি হবে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রথম চীন সফর। গত বছর রাশিয়ার কাজানে ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে শেষবারের মতো দুই নেতা একই মঞ্চে উপস্থিত হয়েছিলেন।

প্রসঙ্গত, ২০০১ সালে এসসিও প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে এবারের শীর্ষ সম্মেলন হবে সবচেয়ে বড়। বিশ্বের ৩০ দেশের বেশি নেতারা সম্মেলনের জন্য চীন সফর করবেন।

তথ্যসূত্র: এনডিটিভি

ইত্তেফাক/এসকে

বিষয়:

ভারত এশিয়া চীন বিশ্ব সংবাদ নরেন্দ্র মোদি শি জিনপিং

