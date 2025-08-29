সেকশন

প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলার নিরাপত্তা সুরক্ষা বাতিল করলেন ট্রাম্প

আপডেট : ২৯ আগস্ট ২০২৫, ২১:৪৫
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস। কোলাজ ছবি

প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং ২০২৪ সালের নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটিক প্রতিদ্বন্দ্বী কমলা হ্যারিসের সিক্রেট সার্ভিস সুরক্ষা বাতিল করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। শুক্রবার (২৯ আগস্ট) একটি চিঠির অনুলিপি উদ্ধৃত করে সিএনএন এ তথ্য জানিয়েছে।

মার্কিন সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুসারে, ভাইস প্রেসিডেন্ট থেকে সরা যাওয়ার সময় কমলার জন্য ছয় মাসের নিরাপত্তার ব্যবস্থা তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের আমলে এক বছর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছিল। কমলা সম্প্রতি তার স্মৃতিকথা '১০৭ দিন'-এর জন্য একটি বইয়ের প্রচারণা ভ্রমণ শুরু করতে চলেছেন।

এ নিয়ে মন্তব্যের জন্য হোয়াইট হাউস এবং কমলার প্রতিনিধিদের সঙ্গে তাৎক্ষণিকভাবে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

সিএনএন জানায়, ২৮ আগস্ট তারিখে কমলাকে লেখা চিঠিতে বলা হয়েছে, অতিরিক্ত নিরাপত্তা প্রত্যাহার ১ সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর হবে।

কমলার একজন উপদেষ্টা সিএনএনকে বলেছেন, প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট সিক্রেট সার্ভিসের প্রতি তাদের নিষ্ঠার জন্য কৃতজ্ঞ।

২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ট্রাম্পের কাছে হেরে যান কমলা। কিন্তু ২০২৮ সালে সম্ভাব্য প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হওয়ার দৌড়ের সম্ভাবনা তিনি উড়িয়ে দেননি।

ট্রাম্প অন্যদের জন্যও ফেডারেল নিরাপত্তা সুরক্ষা বন্ধ করে দিয়েছেন। এর মধ্যে প্রাক্তন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জন বোল্টনের মতো কর্মকর্তারা রয়েছেন। মার্চ মাসে তিনি বাইডেনের সন্তান হান্টার বাইডেন এবং অ্যাশলে বাইডেনের সুরক্ষা শেষ করেন।

ইত্তেফাক/এসকে

