পাপুয়া নিউগিনির জাতীয় দলের উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান কিপলিন দোরিগা ডাকাতির অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছেন। তিনি ২০২১ ও ২০২৪ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ এবং ২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপের বাছাইপর্বেও অংশ নিয়েছেন।
ক্রিকেটবিষয়ক জনপ্রিয় ওয়েবসাইট ক্রিকবাজ জানায়, সম্প্রতি ব্রিটেনের অধীন স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল জার্সিতে চ্যালেঞ্জ লিগের দ্বিতীয় রাউন্ডে খেলতে যান দোরিগা। সেখানে গত সোমবার সকালে জার্সির রাজধানী সেন্ট হেলিয়ারে এক ডাকাতির ঘটনায় তার সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যায়।
২৯ বছর বয়সী এই ক্রিকেটারকে বুধবার স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে তিনি নিজের অপরাধ স্বীকার করেন। অতিরিক্ত ম্যাজিস্ট্রেট রেবেকা মরলি-কার্ক এ ঘটনাকে ‘অত্যন্ত গুরুতর’ উল্লেখ করে মামলাটি রয়্যাল কোর্টে পাঠানোর নির্দেশ দেন। পরবর্তী শুনানি ২৮ নভেম্বর নির্ধারিত হয়েছে। তার জামিন আবেদন অস্বীকৃত হওয়ায় সে পর্যন্ত তাকে জার্সিতে হেফাজতে রাখা হবে।
চ্যালেঞ্জ লিগে অংশ নিতে পাপুয়া নিউগিনি দলটি মাত্র এক সপ্তাহ আগে জার্সিতে পৌঁছায়। ‘এ’ গ্রুপে থাকা দলটি এখন পর্যন্ত চার ম্যাচে তিনটিতে পরাজিত হয়েছে এবং এক ম্যাচ বৃষ্টির কারণে পরিত্যক্ত হয়েছে।
দোরিগা প্রথম দুই ম্যাচেই খেলেন— ডেনমার্কের বিপক্ষে করেন ৬৮ রান, কুয়েতের বিপক্ষে করেন ১২। পরদিনই তিনি ডাকাতির ঘটনায় জড়িয়ে পড়েন। এরপর কেনিয়া ও স্বাগতিক জার্সির বিপক্ষে আর মাঠে নামা হয়নি। আগামীকাল কাতারের বিপক্ষে দলের শেষ ম্যাচেও তার অংশ নেওয়ার সম্ভাবনা নেই।
পাপুয়া নিউগিনির হয়ে এখন পর্যন্ত ৩৯ ওয়ানডে ও ৪৩ টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছেন কিপলিন দোরিগা। আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে তার সংগ্রহ ১০৮৯ রান, সঙ্গে রয়েছে ৪৯টি ক্যাচ ও ১১টি স্টাম্পিং।