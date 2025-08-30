নির্বাচনে ষড়যন্ত্র করে লাভ নেই: মীর নেওয়াজ আলী

রাজধানীর বংশাল এলাকায় গতকাল বিএনপির উদ্যোগে এক পথসভা ও র্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে। পথসভা শেষে র্যালিটি বংশাল এলাকার প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। সমাবেশে বক্তব্য রাখতে বিএনপি কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির যুববিষয়ক সহ-সম্পাদক গিয়ে মীর নেওয়াজ বলেন, “নির্বাচন নিয়ে ষড়যন্ত্র করে কোনো লাভ নেই। আগামী ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হবে, কেউ সেটা ঠেকাতে পারবে না।”
তিনি আরও বলেন, “যারা ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছিল, তারা আজও দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। জাতি তাদের কাছ থেকে ভালো কিছু আশা করতে পারে না।”
মীর নেওয়াজ আলী নেওয়াজ আরও বলেন, “ছাত্র-জনতা ও রাজনৈতিক দলগুলোর অংশগ্রহণে গণঅভ্যুত্থানের উদ্দেশ্য ছিল দেশে একটি সুষ্ঠু, অবাধ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আয়োজনের মাধ্যমে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু এখন আমরা এর উল্টো চিত্র দেখছি।”
তিনি অভিযোগ করেন, “ফ্যাসিবাদের দোসররা দেশকে অস্থিতিশীল করতে ও নির্বাচন বানচাল করতে নানা ষড়যন্ত্র করছে। তাই যত দ্রুত নির্বাচন হবে, ততটাই জাতির জন্য মঙ্গল।”
পথসভায় সভাপতিত্ব করেন ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির সদস্য ও সাবেক কমিশনার আনোয়ার পারভেজ বাদল। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মীর নেওয়াজ আলী নেওয়াজ।
বংশাল ও কোতোয়ালি থানার বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরাও র্যালি ও পথসভায় অংশ নেন।