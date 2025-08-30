সেকশন

শনিবার, ৩০ আগস্ট ২০২৫, ১৫ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

বাইচের নোকার সঙ্গে বরযাত্রীর ট্রলারের সংঘর্ষ, নিহত ২

আপডেট : ৩০ আগস্ট ২০২৫, ১২:০০
সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতার মহড়া চলাকালে বরযাত্রীবাহী শ্যালো ইঞ্জিনচালিত নৌকার সঙ্গে সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। 

এ ঘটনায় আরও অন্তত ১০ থেকে ১২ জন আহত হয়েছেন। তারা স্থানীয় বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

শুক্রবার (২৯ আগস্ট) সন্ধ্যায় উপজেলার লাহিড়ী মোহনপুর ইউনিয়নের দহকুলা ব্রিজ-সংলগ্ন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

শনিবার সকালে বিষয়টি নিশ্চিত করেন উল্লাপাড়া মডেল থানার এএসআই ওমর ফারুক। 

জানা যায়, চাকসা দক্ষিণপাড়া এলাকার ‘মায়ের দোয়া’ নামে একটি নৌকাবাইচ দল মহড়া শেষে ফেরার সময় দহকুলা ব্রিজের কাছে এ দুর্ঘটনার শিকার হয়। সংঘর্ষের পর বাইচের নৌকাটি ডুবে গেলে সবাই পানিতে পড়ে যান। পরে আশপাশের মানুষ দ্রুত উদ্ধার তৎপরতা চালিয়ে আহতদের হাসপাতালে পাঠান।

উল্লাপাড়া মডেল থানা-পুলিশের এএসআই ওমর ফারুক স্থানীয় বাসিন্দাদের বরাত দিয়ে বলেন, মহড়া শেষে ফেরার পথে বাইচ দলের নৌকাটির সঙ্গে বরযাত্রীবাহী একটি শ্যালো ইঞ্জিনচালিত নৌকার সংঘর্ষ হয়। এতে বাইচ দলের দুই সদস্য ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান।

তিনি আরও বলেন, এই দুর্ঘটনায় আহতদের স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তায় উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। নিহতদের মরদেহ থানায় রাখা হয়েছে, তবে পরিচয় এখনো শনাক্ত করা যায়নি।

ইত্তেফাক/পিএস

বিষয়:

নিহত সিরাজগঞ্জ নৌকা বাইচ

