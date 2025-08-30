সেকশন

শনিবার, ৩০ আগস্ট ২০২৫, ১৫ ভাদ্র ১৪৩২
সুন্দরবন থেকে পাচারের পথে ৫৫০ কেজি কাঁকড়া জব্দ

আপডেট : ৩০ আগস্ট ২০২৫, ০৯:৪৭
উদ্ধার হওয়া কাঁকড়া। ছবি: সংগৃহীত

সুন্দরবন থেকে পাচারের পথে প্রায় ৫৫০ কেজি কাঁকড়া জব্দ করেছে কোস্ট গার্ড। এ ঘটনায় তিনজনকে আটক করা হলেও পরে মুচলেকায় তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

শুক্রবার (২৯ আগস্ট) রাতে কোস্ট গার্ড পশ্চিম জোনের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মুনতাসীর ইবনে মহসিন এ তথ্য জানান। এর আগে বৃহস্পতিবার রাতে ও শুক্রবার সকালে পৃথক অভিযানে এসব কাঁকড়া জব্দ করা হয়।

কোস্ট গার্ড জানায়, বৃহস্পতিবার রাত ১১ টায় স্টেশন রুপসা খান জাহান আলী টোল প্লাজা সংলগ্ন এলাকায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযানে নামে কোস্ট গার্ড। এ সময় খুলনা থেকে বাগেরহাট গামী একটি ট্রাকে তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ৩০০ কেজি কাঁকড়াসহ তিনজনে আটক করা হয়। শুক্রবার সকালে জব্দকৃত কাঁকড়া খুলনা বন বিভাগের কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে রুপসা নদীতে অবমুক্ত করা হয় এবং আটকদের মুচলেকা নিয়ে ট্রাকসহ ছেড়ে দেওয়া হয়।

একইভাবে শুক্রবার সকাল ১১ টায় কোস্ট গার্ড স্টেশন দোবেকি সুন্দরবনের আর পাঙ্গাসিয়া নদীতে চারটি কাঠের নৌকায় তল্লাশি চালিয়ে ৫০০টি কাঁকড়া ধরার চারুসহ ২০০ কেজি কাঁকড়া জব্দ করে কোস্ট গার্ড।

লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মুনতাসীর ইবনে বলেন, জব্দ হওয়া কাঁকড়ার মূল্য প্রায় ৫ লাখ টাকা। বন বিভাগের কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে এসব কাঁকড়া আবারও নদীতে অবমুক্ত করা হয়েছে।

সুন্দরবন অভিযান মোংলা কোস্ট গার্ড

