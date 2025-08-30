কমলা হ্যারিসের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বাতিল করলেন ট্রাম্প

যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের সিক্রেট সার্ভিস নিরাপত্তা সুবিধা বাতিল করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। শুক্রবার (২৯ আগস্ট) মার্কিন প্রেসিডেন্টর সরকারি বাসভবন ও কার্যালয় হোয়াইট হাউসের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান অনুসারে, যারা ভাইস প্রেসিডেন্টের পদে থাকেন, ক্ষমতা থেকে বিদায়ের পর ৬ মাস পর্যন্ত তারা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা পরিষেবা পান। সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন হোয়াইট হাউস থেকে বিদায়ের আগে প্রেসিডেন্সিয়াল ক্ষমতাবলে কমলার রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার মেয়াদ ২০২৬ সালের ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত বর্ধিত করেছিলেন।
প্রতিবেদনে বলা হয়, শুক্রবার ট্রাম্প প্রশাসন সেই আদেশই বাতিল করেছে। চিঠি প্রদানের মাধ্যমে কমালা হ্যারিসকে সেটি জানানোও হয়েছে।
চিঠিতে বলা হয়েছে, আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে তিনি আর সিক্রেট সার্ভিস নিরাপত্তা সুবিধা পাবেন না।
এ বিষয়ে কমলার জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টা ও সচিব ক্রিস্টেন অ্যালেন চিঠির প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন, ভাইস প্রেসিডেন্ট পেশাদারিত্ব, নিষ্ঠা এবং কাজের প্রতি অবিচল প্রতিশ্রুতির জন্য যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা বাহিনীর প্রতি কৃতজ্ঞ।
মার্কিন পার্লামেন্ট কংগ্রেসের উচ্চকক্ষ সিনেটের ডেমোক্র্যাট সদস্য অ্যাডাম স্ফিফ এ ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে যে প্রতিশোধের চেয়ে বড় আর কোনো এজেন্ডা নেই, তা আরও একবার প্রমাণিত হলো।
জানা যায়, নিজের স্মৃতিকথা ‘১০৭ ডেইজ’ নিয়ে সেপ্টেম্বর মাসে ১৫ শহরে প্রচার অভিযানে নামবেন হ্যারিস। নিজের অসফল প্রেসিডেন্ট নির্বাচনী প্রচারণার অভিজ্ঞতা নিয়ে এই স্মৃতিকথা লেখা হয়েছে। নির্বচনী লড়াইয়ে ট্রাম্পের কাছে বড় ধাক্কা খাওয়ার পর বাইডেন প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে নেন। পরবর্তী ১০৭ দিন ডেমোক্র্যাটদের মনোনীত প্রার্থী ছিলেন কমলা। শেষ পর্যন্ত ট্রাম্পের কাছেই পরাজিত হন তিনি।
২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ট্রাম্পের কাছে পরাজিত হলেও ২০২৮ সালে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেননি কমলা। তিনি ২০২৬ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর পদে প্রার্থী হবেন না বলে গত ৩০ জুলাই ঘোষণা দেন।
উল্লেখ্য, শুধু হ্যারিসই নন, ট্রাম্প আরও অনেকের ফেডারেল নিরাপত্তা সুবিধা বাতিল করেছেন। তাদের মধ্যে ট্রাম্পের সমালোচক ও সাবেক জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জন বোল্টনও আছেন। গত মার্চে বাইডেনের সন্তান হান্টার বাইডেন ও অ্যাশলে বাইডেনের নিরাপত্তা সুবিধাও বাতিল করা হয়।