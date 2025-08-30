সেকশন

শনিবার, ৩০ আগস্ট ২০২৫, ১৫ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ধর্ষণের মামলায় জামিনে এসে ২ ছাত্রকে বলাৎকার, মাদ্রাসা শিক্ষক গ্রেপ্তার

আপডেট : ৩০ আগস্ট ২০২৫, ১৪:২৭
অভিযুক্ত মাদ্রাসা শিক্ষক। ছবি: সংগৃহীত

কুমিল্লার বুড়িচং উপজেলার কংশনগর মারকাজুত তাহফিজ ইন্টারন্যাশনাল হিফজ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান শিক্ষক মো. ইব্রাহিম খলিলের (৩০) বিরুদ্ধে দুই শিক্ষার্থীকে বলাৎকারের অভিযোগ উঠেছে। ঘটনা জানাজানি হলে তাকে গণধোলাই দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করে স্থানীয় জনতা।

সবশেষ শুক্রবার (২৯ আগস্ট) এ ঘটনায় বুড়িচং থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করেছেন এক ভুক্তভোগীর বাবা।

বুড়িচং থানার ওসি আজিজুল হক মামলা দায়েরের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত ২৫ আগস্ট রাত ১১টার দিকে মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা ঘুমিয়ে পড়লে দুই ছাত্রকে অফিস কক্ষে ডেকে নেন অভিযুক্ত ইব্রাহিম খলিল। প্রথমে শরীর মালিশ করার কথা বললেও পরে তাদের জোরপূর্বক বলাৎকার করেন বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে। ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীরা বিষয়টি পরিবারের কাছে জানালে বৃহস্পতিবার রাত ৯টার দিকে তাদের অভিভাবকরা স্থানীয়দের সহযোগিতায় অভিযুক্তকে অবরুদ্ধ করে পুলিশে খবর দেন। পরে পুলিশ তাকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়।

এর আগেও ইব্রাহিম খলিলের বিরুদ্ধে একটি ধর্ষণ মামলা ছিল। সম্প্রতি সময়ে তিনি জামিন পেয়েছেন।

ওসি আজিজুল হক বলেন, অভিযুক্ত ইব্রাহিম খলিলের বিরুদ্ধে এর আগেও দেবিদ্বার থানায় একটি ধর্ষণ মামলা ছিল। তাকে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

ইত্তেফাক/এপি

বিষয়:

মাদ্রাসা শিক্ষার্থী ধর্ষণ মামলা পুলিশ শিক্ষক গ্রেপ্তার মাদ্রাসা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

একে একে না ফেরার দেশে একই পরিবারের ৭ জন

বালিশ চাপায় ২ বছরের শিশুকে হত্যার অভিযোগে মা আটক

বাসার সামনেই পড়ে ছিল নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ নেতার রক্তাক্ত মরদেহ

বৃদ্ধকে খুঁটিতে বেঁধে পেটালেন বিএনপি নেতা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

মা-শিশুদের গলায় রামদা ধরে প্রবাসীর বাড়িতে ডাকাতি

মানিকগঞ্জে শিশুকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার ৩

বিএনপি নেতাকে হত্যা, একদিন পর মাটি খুঁড়ে মিললো আসামির বস্তাবন্দী মরদেহ

জাসদ নেতাকে থানায় ‘সমাদর’, বিতর্কের মুখে ওসিসহ ৩ কর্মকর্তা প্রত্যাহার

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng