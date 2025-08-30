ধর্ষণের মামলায় জামিনে এসে ২ ছাত্রকে বলাৎকার, মাদ্রাসা শিক্ষক গ্রেপ্তার

কুমিল্লার বুড়িচং উপজেলার কংশনগর মারকাজুত তাহফিজ ইন্টারন্যাশনাল হিফজ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান শিক্ষক মো. ইব্রাহিম খলিলের (৩০) বিরুদ্ধে দুই শিক্ষার্থীকে বলাৎকারের অভিযোগ উঠেছে। ঘটনা জানাজানি হলে তাকে গণধোলাই দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করে স্থানীয় জনতা।
সবশেষ শুক্রবার (২৯ আগস্ট) এ ঘটনায় বুড়িচং থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করেছেন এক ভুক্তভোগীর বাবা।
বুড়িচং থানার ওসি আজিজুল হক মামলা দায়েরের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত ২৫ আগস্ট রাত ১১টার দিকে মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা ঘুমিয়ে পড়লে দুই ছাত্রকে অফিস কক্ষে ডেকে নেন অভিযুক্ত ইব্রাহিম খলিল। প্রথমে শরীর মালিশ করার কথা বললেও পরে তাদের জোরপূর্বক বলাৎকার করেন বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে। ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীরা বিষয়টি পরিবারের কাছে জানালে বৃহস্পতিবার রাত ৯টার দিকে তাদের অভিভাবকরা স্থানীয়দের সহযোগিতায় অভিযুক্তকে অবরুদ্ধ করে পুলিশে খবর দেন। পরে পুলিশ তাকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়।
এর আগেও ইব্রাহিম খলিলের বিরুদ্ধে একটি ধর্ষণ মামলা ছিল। সম্প্রতি সময়ে তিনি জামিন পেয়েছেন।
ওসি আজিজুল হক বলেন, অভিযুক্ত ইব্রাহিম খলিলের বিরুদ্ধে এর আগেও দেবিদ্বার থানায় একটি ধর্ষণ মামলা ছিল। তাকে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।