শনিবার, ৩০ আগস্ট ২০২৫, ১৫ ভাদ্র ১৪৩২
সাউথ এশিয়ান বাংলাদেশ বিজনেস এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড পেলেন সাংবাদিক আজমী

আপডেট : ৩০ আগস্ট ২০২৫, ১৪:৩৮

সাউথ এশিয়ান বাংলাদেশ বিজনেস এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ডস-২০২৫ পেয়েছেন ইনডিপেনডেন্ট টেলিভিশনের বিজনেস এডিটর উম্মন নাহার আজমী। শনিবার সন্ধ্যায় রাজধানীর আলোকি কনভেনশন সেন্টারে এক অনুষ্ঠানে দেশের নানা অঙ্গনের অবদান রাখা ৬৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়। মিরর লাইফস্টাইল ম্যাগাজিনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হয় এই সম্মাননা।

দেশের অর্থনীতি ও ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ক সাংবাদিকতায় অবদান রাখায় উম্মন নাহার আজমীর হাতে তুলে দেওয়া হয় বিশেষ পুরস্কার। এর আগে তিনি রিহ্যাবের সেরা সাংবাদিকতা পুরস্কার এবং ময়ূরপঙ্খী স্টার এওয়ার্ডও পেয়েছিলেন। 

অনুষ্ঠানে দেশের বিভিন্ন খাতের ৬৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে তাদের পেশাগত ও সামাজিক অবদানের জন্য সম্মাননা দেওয়া হয়। পুরস্কার প্রদান আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন দেশের ফ্যাশন ও বিনোদন জগতের তারকা ও উদ্যোক্তারা। 

এদিন আয়োজনে সম্মানিত করা হয় রুনা খান, মন্দিরা চক্রবর্তী, আবদুন নুর সজল, প্রার্থনা ফারদিন দীঘিসহ আরও অনেককে। পুরস্কৃতদের হাতে সম্মাননা তুলে দেন মিরর ম্যাগাজিনের প্রতিষ্ঠাতা শাহজাহান ভুইয়া রাজুসহ অতিথিরা।

মিরর ওয়ার্ল্ডের সিইও এবং বাংলাদেশ চায়না ক্লাবের সভাপতি শাহজাহান ভূঁইয়া রাজু অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকায় নিযুক্ত ব্রুনাই দারুসসালামের হাইকমিশনার হাজী হারিস বিন ওসমান। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবক মো. হাফিজ উদ্দিন এবং এফবিবিসিআই-এর সদস্য মো. জাহাঙ্গীর সিকদারসহ অনেক।

ইত্তেফাক/এনএন

