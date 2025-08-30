পায়ের চোটে হামজাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা

এএফসি এশিয়ান কাপের বাছাই পর্বে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে সবশেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছে বাংলাদেশ দল। এরপর থেকে ব্যস্ততা নেই জাতীয় দলের। তবে বসে নেই মিডফিল্ডার হামজা চৌধুরী। লেস্টার সিটির হয়ে নিয়মিত মাঠে নামছেন তিনি। তবে হঠাৎ করেই হামজাকে নিয়ে দেখা দিয়েছে দুশ্চিন্তা।
শুক্রবার (২৯ আগস্ট) রাতে কিং পাওয়ার স্টেডিয়ামে বার্মিংহামের বিপক্ষে ম্যাচে ৭২ মিনিটে মাঠ ছাড়েন হামজা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া এক ছবিতে দেখা যায়, ডান পায়ে হাত দিয়ে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন তিনি। কিছুক্ষণ পর ফিজিওরা এসে তার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন। তার পরিবর্তে মাঠে নামেন রিকার্ডো ডমিঙ্গোজ বারবোসা পেরেইরা।
বার্মিংহাম স্ট্রাইকার ডেমিরাই গ্রের সঙ্গে চ্যালেঞ্জ করতে গিয়ে চোটে পড়েছেন হামজা। তবে চোট কতটা গুরুতর, তা এখনও নিশ্চিত নয়। ধারণা করা হচ্ছে, চোট গুরুতর নয়। কারণ, বাঁ কাঁধের চিড় নিয়েও ৭২ মিনিট পর্যন্ত খেলেছেন তিনি।
আগামী ৬ ও ৯ সেপ্টেম্বর নেপালের বিপক্ষে দুইটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। ইতোমধ্যে এই দুই ম্যাচকে সামনে রেখে দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)। যেখানে হামজারও নাম রয়েছে। কিন্তু লেস্টারের ১৩ ও ২০ সেপ্টেম্বরের চ্যাম্পিয়নশিপ ম্যাচের কথা মাথায় রেখে তার অংশগ্রহণ এখন অনিশ্চিত।
হামজার জাতীয় দলের অভিষেক হয়েছিল চলতি বছরের ২৫ মার্চ ভারতের বিপক্ষে শিলংয়ে। গোলশূন্য ড্র হলেও তার পারফরম্যান্স ছিল চোখে পড়ার মতো। এরপর ভুটানের বিপক্ষে ঢাকায় গোল এবং অ্যাসিস্ট করেন এই হামজা। সব মিলিয়ে লাল-সবুজ জার্সিতে তিন ম্যাচেই ভক্তদের মন জয় করেছেন এই প্রবাসী ফুটবলার।