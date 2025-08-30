সেকশন

শনিবার, ৩০ আগস্ট ২০২৫, ১৫ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

এশিয়া কাপে বিশাল ব্যবধানে জিতলো বাংলাদেশ 

আপডেট : ৩০ আগস্ট ২০২৫, ১৬:২৮
ছবি: সংগৃহীত

মালয়েশিয়ার কাছে হেরে হকি এশিয়া কাপ শুরু করেছিল বাংলাদেশ। তবে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচেই বড় জয়ের দেখা পেয়েছে লাল-সবুজের প্রতিনিধিরা। চায়নিজ তাইপেকে ৮-৩ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে বাংলাদেশ। 

শনিবার (৩০ আগস্ট) ‎‎ভারতের বিহারে রাজগির হকি স্টেডিয়ামে বাংলাদেশের হয়ে দুটি করে গোল করেছেন মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, রাকিবুল হাসান ও আশরাফুল ইসলাম। এছাড়া একটি করে গোল করেন সোহানুর রহমান ও রেজাউল করিম।

‎ম্যাচ শুরুর চার মিনিটের মধ্যে আবদুল্লাহর গোলে এগিয়ে যায় বাংলাদেশ। কিন্তু খেলা দশ মিনিট না গড়াতেই গোল শোধ করেন চায়নিজ তাইপের সুং-ইউ। ১-১ সমতায় শেষ হয় প্রথম কোয়ার্টার।

‎দ্বিতীয় কোয়ার্টারের শুরুতেই গোল হজম করে পিছিয়ে পড়ে বাংলাদেশ। পেনাল্টি কর্নার থেকে চায়নিজ তাইপেকে এগিয়ে দেন সুং-ইউ। ২৬ মিনিটে আবদুল্লাহই ২-২ সমতা ফেরান।

ম্যাচে দ্বিতীয় কোয়ার্টার পর্যন্ত ২-২ সমতা ছিল। তবে তৃতীয় কোয়ার্টারে বাংলাদেশের সামনে দাঁড়াতেই পারেনি চায়নিজ তাইপে। এই কোয়ার্টারে চার গোলের দেখা পায় বাংলাদেশ।

‎চতুর্থ কোয়ার্টারে আসে শেষ দুটি গোল। ‎৫৬ মিনিটে অধিনায়ক রেজাউল করিম পেনাল্টি কর্নার থেকে গোল করার পর ৫৮ মিনিটে ব্যবধান ৮-২ করেন আশরাফুল। তবে ম্যাচ শেষ হওয়ার আগ মুহূর্তে এক গোল শোধ করে হারের ব্যবধানটা কমায় চায়নিজ তাইপে।

ইত্তেফাক/জেডএইচ

বিষয়:

বাংলাদেশ হকি এশিয়া কাপ

