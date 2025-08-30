এশিয়া কাপে বিশাল ব্যবধানে জিতলো বাংলাদেশ 

মালয়েশিয়ার কাছে হেরে হকি এশিয়া কাপ শুরু করেছিল বাংলাদেশ। তবে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচেই বড় জয়ের দেখা পেয়েছে লাল-সবুজের প্রতিনিধিরা। চায়নিজ তাইপেকে ৮-৩ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে বাংলাদেশ।
শনিবার (৩০ আগস্ট) ভারতের বিহারে রাজগির হকি স্টেডিয়ামে বাংলাদেশের হয়ে দুটি করে গোল করেছেন মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, রাকিবুল হাসান ও আশরাফুল ইসলাম। এছাড়া একটি করে গোল করেন সোহানুর রহমান ও রেজাউল করিম।
ম্যাচ শুরুর চার মিনিটের মধ্যে আবদুল্লাহর গোলে এগিয়ে যায় বাংলাদেশ। কিন্তু খেলা দশ মিনিট না গড়াতেই গোল শোধ করেন চায়নিজ তাইপের সুং-ইউ। ১-১ সমতায় শেষ হয় প্রথম কোয়ার্টার।
দ্বিতীয় কোয়ার্টারের শুরুতেই গোল হজম করে পিছিয়ে পড়ে বাংলাদেশ। পেনাল্টি কর্নার থেকে চায়নিজ তাইপেকে এগিয়ে দেন সুং-ইউ। ২৬ মিনিটে আবদুল্লাহই ২-২ সমতা ফেরান।
ম্যাচে দ্বিতীয় কোয়ার্টার পর্যন্ত ২-২ সমতা ছিল। তবে তৃতীয় কোয়ার্টারে বাংলাদেশের সামনে দাঁড়াতেই পারেনি চায়নিজ তাইপে। এই কোয়ার্টারে চার গোলের দেখা পায় বাংলাদেশ।
চতুর্থ কোয়ার্টারে আসে শেষ দুটি গোল। ৫৬ মিনিটে অধিনায়ক রেজাউল করিম পেনাল্টি কর্নার থেকে গোল করার পর ৫৮ মিনিটে ব্যবধান ৮-২ করেন আশরাফুল। তবে ম্যাচ শেষ হওয়ার আগ মুহূর্তে এক গোল শোধ করে হারের ব্যবধানটা কমায় চায়নিজ তাইপে।