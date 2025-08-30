প্রচারণায় এক ওষুধ কোম্পানির বছরে খরচ শত কোটি টাকা: সায়েদুর রহমান

বছরে একটি ওষুধ কোম্পানি কেবল প্রচারণার পেছনেই খরচ করে ১০০ কোটি টাকা। শনিবার (৩০ আগস্ট) রাজধানীর একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত ‘বাংলাদেশ হেলথ কনক্লেভ–২০২৫’ এ এমন তথ্য জানিয়েছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বিশেষ সহকারী ডা. মো. সায়েদুর রহমান।
তিনি বলেন, কোম্পানিগুলোর অডিট রিপোর্ট আমরা দেখেছি। কারও কারও বিজ্ঞাপন খাতে ১০০ কোটি টাকা ব্যয়ের তথ্য রয়েছে। পাঁচতারকা হোটেলের একটি সেমিনারেই কোটি টাকার বেশি খরচ হয়। গালা নাইটে তিন কোটি টাকা পর্যন্ত ব্যয় হয়। একসঙ্গে ৪০ জন করে বিদেশ সফরে যান এসব আমাদের কাছে নথিভুক্ত রয়েছে।
চিকিৎসকদের উদ্দেশে সায়েদুর রহমান বলেন, বাংলাদেশে ১ লাখ ৪০ হাজার চিকিৎসক থাকলেও হয়তো ১ লাখ কোনো ধরনের সুবিধা নেন না। কিন্তু বাকিদের নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। পাঁচতারকা হোটেলে খাওয়া, বিদেশ সফর, গালা নাইট—এসব আয়োজনের ব্যয় কে বহন করে? স্পষ্ট করে বলতে চাই, কোনো বিতর্কে যাবেন না। আমাদের কাছে সব তথ্য আছে।
স্বাস্থ্যখাতের নিয়ন্ত্রণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, নিয়ন্ত্রণ মানে নিপীড়ন নয়। কিন্তু স্বাস্থ্য একটি এমন খাত, যেখানে যথাযথ রেগুলেশন থাকা জরুরি। এতদিন দেশে সরকারি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য কোনো আইন ছিল না—এটা অবিশ্বাস্য। এখন থেকে সরকারি–বেসরকারি সব মেডিকেল কলেজ অভিন্ন আইনে চলবে।
তিনি আরও বলেন, চিকিৎসার মান যেন ঢাকার মতো কুড়িগ্রামেও হয় এটাই লক্ষ্য। বিনিয়োগ ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু মানে পার্থক্য থাকা উচিত নয়। স্বাস্থ্য খাতে যৌক্তিক মুনাফার সুযোগ থাকবে। কিন্তু অনিয়ন্ত্রিত লভ্যাংশের নামে মানহীন স্বাস্থ্যসেবা চলতে পারে না।