ডেঙ্গুতে ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু নেই, আক্রান্ত ৩৬৭

দেশে ডেঙ্গুতে গত ২৪ ঘণ্টায় কোনো মৃত্যু হয়নি। তবে একই সময়ে নতুন করে ৩৬৭ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।
শুক্রবার (৩০ আগস্ট) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোলরুমের পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
এতে বলা হয়, নতুন আক্রান্তদের মধ্যে বরিশাল বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৫৪ জন, চট্টগ্রামে ৭৯ জন, ঢাকার বাইরে ঢাকা বিভাগে ১০৮ জন, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে ২৯ জন এবং দক্ষিণ সিটিতে ৬৭ জন রোগী ভর্তি হয়েছেন। এছাড়া ময়মনসিংহে ৩ জন এবং রাজশাহীতে ২৭ জন রোগী শনাক্ত হয়েছেন।
অন্যদিকে, গত ২৪ ঘণ্টায় ৩৩২ জন ডেঙ্গুরোগী সুস্থ হয়ে হাসপাতাল ছেড়েছেন। চলতি বছর এ পর্যন্ত মোট ২৯ হাজার ৩২৮ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী চিকিৎসা শেষে ছাড়পত্র পেয়েছেন।