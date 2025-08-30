সেকশন

শনিবার, ৩০ আগস্ট ২০২৫, ১৫ ভাদ্র ১৪৩২
ফিলিস্তিনি কর্মকর্তাদের মার্কিন ভিসা বাতিলের সমালোচনা করল ফ্রান্স

আপডেট : ৩০ আগস্ট ২০২৫, ২১:৪২
ফরাসি পররাষ্ট্রমন্ত্রী জিন-নোয়েল ব্যারোট। ছবি: সংগৃহীত

আগামী মাসে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের বার্ষিক উচ্চ-স্তরের বৈঠকের আগে ফিলিস্তিনি কর্মকর্তাদের ভিসা বাতিলের মার্কিন সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছে ফ্রান্স।

ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে ইইউ পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের এক বৈঠকের আগে ফরাসি পররাষ্ট্রমন্ত্রী জিন-নোয়েল ব্যারোট সাংবাদিকদের বলেন, 'জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে প্রবেশাধিকারের কোনো বিধিনিষেধ আরোপ করা যাবে না।'

তিনি জাতিসংঘ সদর দপ্তরের নিরপেক্ষতার ওপর জোর দেন এবং গাজায় মানবিক ত্রাণের আহ্বান জানান। সেই সঙ্গে তিনি ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষকে ত্রাণের প্রবেশপথ খুলে দেওয়ার এবং পশ্চিম তীরে বসতি সম্প্রসারণ পরিকল্পনা বন্ধ করার আহ্বান জানান।

এ সময় রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাতের বিষয়ে ব্যারোট নিরাপত্তার নিশ্চয়তাসহ শান্তি আলোচনার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন।

তিনি সতর্ক করে বলেন, যদি রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে দেখা করতে অস্বীকৃতি জানান, তাহলে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা প্রয়োজন হবে।

ব্যারোট ইরানের ইস্যুতে উল্লেখ করেন, তিন ইউরোপীয় দেশ যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স এবং জার্মানি জাতিসংঘের 'স্ন্যাপব্যাক' প্রক্রিয়া সক্রিয় করেছে। ইরান যদি আন্তর্জাতিক দাবি মেনে নেয় এবং কূটনৈতিক চ্যানেল খোলা রাখে, তাহলে এই পদক্ষেপগুলো স্থগিত করা যেতে পারে।

ইত্তেফাক/এসকে

বিষয়:

যুক্তরাষ্ট্র ফ্রান্স ফিলিস্তিন ভিসা নিষেধাজ্ঞা

