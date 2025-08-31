আহত মাল্টিমিডিয়া সাংবাদিক দুর্জয়ের খোঁজ নিলেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

রাজধানীর বিজয়নগরে জাতীয় পার্টির কার্যালয় ঘিরে সংঘাতের সংবাদ লাইভ সম্প্রচারের সময় ইটের আঘাতে আহত হয়েছিলেন বাংলাদেশ প্রতিদিনের মাল্টিমিডিয়া বিভাগের রিপোর্টার নাইমুর রহমান দুর্জয়। মাথায় গুরুতর আঘাত পেয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা শেষে বর্তমানে বাসায় বিশ্রামে আছেন তিনি।
আহত এ সাংবাদিকের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। তিনি ফোনে দুর্জয়ের সঙ্গে কথা বলেন এবং তার শারীরিক অবস্থার বিষয়ে খোঁজ নেন। এ সময় তিনি দুর্জয়ের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন ও পরিবারকে আশ্বস্ত করেন।
উল্লেখ্য, শনিবার (৩০ আগস্ট) সন্ধ্যায় বিজয়নগরে জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংঘাত, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। এসময় সরাসরি সংবাদ সম্প্রচারের সময় ইটের আঘাতে আহত হন সাংবাদিক নাইমুর রহমান দুর্জয়। তার মাথায় ছয়টি সেলাই দেওয়া হয়।
প্রত্যক্ষদর্শী গণমাধ্যমকর্মীরা বলেন, ‘ঘটনাস্থলে পরিস্থিতি খুবই উত্তেজনাপূর্ণ ছিল। হঠাৎ করে ইটপাটকেল ছোড়া শুরু হলে দুর্জয় মাথায় আঘাত পেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তখন আমি আর কয়েকজন সহকর্মী দ্রুত দৌড়ে গিয়ে তাকে উদ্ধার করি। প্রথমে কাছের ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালে নিয়ে যাই। পরে চিকিৎসকদের পরামর্শে ঢাকা মেডিকেলে স্থানান্তর করা হয়। আল্লাহর রহমতে এখন সে শঙ্কামুক্ত।’