সেকশন

রোববার, ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৬ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

আহত মাল্টিমিডিয়া সাংবাদিক দুর্জয়ের খোঁজ নিলেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১১:২৮

রাজধানীর বিজয়নগরে জাতীয় পার্টির কার্যালয় ঘিরে সংঘাতের সংবাদ লাইভ সম্প্রচারের সময় ইটের আঘাতে আহত হয়েছিলেন বাংলাদেশ প্রতিদিনের মাল্টিমিডিয়া বিভাগের রিপোর্টার নাইমুর রহমান দুর্জয়। মাথায় গুরুতর আঘাত পেয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা শেষে বর্তমানে বাসায় বিশ্রামে আছেন তিনি।

আহত এ সাংবাদিকের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। তিনি ফোনে দুর্জয়ের সঙ্গে কথা বলেন এবং তার শারীরিক অবস্থার বিষয়ে খোঁজ নেন। এ সময় তিনি দুর্জয়ের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন ও পরিবারকে আশ্বস্ত করেন।

উল্লেখ্য, শনিবার (৩০ আগস্ট) সন্ধ্যায় বিজয়নগরে জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংঘাত, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। এসময় সরাসরি সংবাদ সম্প্রচারের সময় ইটের আঘাতে আহত হন সাংবাদিক নাইমুর রহমান দুর্জয়। তার মাথায় ছয়টি সেলাই দেওয়া হয়।

প্রত্যক্ষদর্শী গণমাধ্যমকর্মীরা বলেন, ‘ঘটনাস্থলে পরিস্থিতি খুবই উত্তেজনাপূর্ণ ছিল। হঠাৎ করে ইটপাটকেল ছোড়া শুরু হলে দুর্জয় মাথায় আঘাত পেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তখন আমি আর কয়েকজন সহকর্মী দ্রুত দৌড়ে গিয়ে তাকে উদ্ধার করি। প্রথমে কাছের ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালে নিয়ে যাই। পরে চিকিৎসকদের পরামর্শে ঢাকা মেডিকেলে স্থানান্তর করা হয়। আল্লাহর রহমতে এখন সে শঙ্কামুক্ত।’

ইত্তেফাক/টিএইচ

বিষয়:

রাজধানী আহত সাংবাদিক সাংবাদিকতা স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

মোহাম্মদপুর ছিনতাইয়ের অভিযোগ গণপিটুনি একজন নিহত 

বাংলাদেশ শিক্ষক ঐক্য পরিষদের তিন দফা দাবি

বিশেষ সম্মাননা পেলেন কালের কণ্ঠের নির্বাহী সম্পাদক হায়দার আলী

আমাকে তারা বুট দিয়ে লাথি মেরেছে, পিটাইছে: বুয়েট শিক্ষার্থী রাফিদ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

শিক্ষার্থীর মুখ চেপে ধরা ছবি এআই দাবি করা ডিএমপির ফেসবুক পোস্ট উধাও!

শিক্ষার্থীর মুখ চেপে ধরা ছবি নিয়ে বিতর্ক: পুলিশ বলছে ‘এআই’ দিয়ে তৈরি, ফটো সাংবাদিকরা বলছেন ‘রিয়েল’

গেণ্ডারিয়ার ডিআইটি পুকুরপারে রাজউকের অভিযান, অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ

এআই দিয়ে তৈরি করা ছবির মাধ্যমে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে: ডিএমপি

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng