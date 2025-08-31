ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডারের বিরুদ্ধে এক নারীকে গুমের হুমকির অভিযোগ

ব্রাজিলের ফুটবলার ডেভিড লুইজের বিরুদ্ধে এক নারীকে গুম করার হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর আদালত ভুক্তভোগীর জন্য সুরক্ষা আদেশ জারি করেছেন, যাতে লুইজ তার কাছাকাছি যেতে না পারেন।
৩৮ বছর বয়সী লুইজ এ মাসের শুরুতে সাইপ্রাসের ক্লাব পাফোস এফসির সঙ্গে চুক্তি করেছেন। তার আগে খেলেছেন ব্রাজিলের ফোর্তালেজায়। অভিযোগকারী নারী ফ্রান্সিসকা ক্যারোলাইন বারবারোসা দাবি করেছেন, ফোর্তালেজায় খেলার সময় তার সঙ্গে লুইজের সম্পর্ক ছিল এবং তখনই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে হুমকি দেন ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডার।
সেয়ারার সেনাদর পম্পেউ শহরের বাসিন্দা ও এক সন্তানের জননী বারবারোসা গত ২৫ আগস্ট পুলিশের কাছে অভিযোগ করেন। এরপর পরদিনই আদালতে সুরক্ষার আবেদন জানান তিনি। সিয়ারার কোর্ট অব জাস্টিস বুধবার জরুরি ভিত্তিতে রিস্ট্রেইনিং আদেশ দেন, যাতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে তার নিরাপত্তা নিশ্চিতে নির্দেশ দেয়া হয়।
বারবারোসার আইনজীবী ফ্যাবিয়ানো টাভোরা জানিয়েছেন,‘ইনস্টাগ্রামে বারবার যোগাযোগ হতো তাদের মধ্যে। সেখানেই হুমকি দেন লুইজ। ব্রাজিলের সংবাদমাধ্যম সিএনএন ব্রাজিল দাবি করেছে, তারা হুমকিমূলক বার্তার স্ক্রিনশটও হাতে পেয়েছে।
একটি বার্তায় লুইজ লিখেছেন,‘আমার কাছে টাকা আর ক্ষমতা আছে। বুদ্ধি খাটানোর চেষ্টা কোরো না। তোমার ছেলেকে এর পরিণতি ভোগ করতে হতে পারে।’ অন্য এক বার্তায় তিনি হুমকি দেন,‘আমি চাইলে তোমাকে গায়েব করতে পারি। আমার লোক জানে তুমি কোথায় আছ। আমার কিছুই হবে না।’
আইনজীবীর ভাষ্য, এই বার্তাগুলোর কারণে তার মক্কেল ভেবেছেন যে ২০১০ সালের কুখ্যাত ‘এলিজা সামুদিও’ ঘটনার মতো কিছু ঘটতে পারে। সামুদিও তখন গোলরক্ষক ব্রুনো ফার্নান্দেস ডি সুজার হাতে অপহরণের পর খুন হয়েছিলেন।
এ বিষয়ে লুইজের জনসংযোগ দপ্তর এক বিবৃতিতে জানিয়েছে,‘মামলাটি বিচারিক গোপনীয়তার আওতায় থাকায় খেলোয়াড় কোনো প্রকাশ্য মন্তব্য করবেন না। তিনি সত্যের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং বিশ্বাস করেন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সত্য উদঘাটন করবে।’