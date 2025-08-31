সেকশন

রোববার, ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৬ ভাদ্র ১৪৩২
নাটোরে চোর সন্দেহে গণপিটুনিতে নিহত ১

আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৪:৪৬
নাটোরে চোর সন্দেহে গণপিটুনিতে নবীর আলী (৫৫) নামে একজন নিহত হয়েছেন। শনিবার (৩০ আগস্ট) রাতে সদর উপজেলার দিঘাপতিয়া ইউনিয়নের নেপালদীঘি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় নাটোর থানায় অজ্ঞাত ব্যক্তিদের আসামি করে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

নিহত নবীর আলী রাজশাহীর বাঘা উপজেলার বাসিন্দা ও নাটোর সদর উপজেলার ইসলাবাড়ী এলাকার আতাহার আলীর জামাতা।

স্থানীয় লোকজন ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গতকাল শনিবার নেপালদীঘি গ্রামের মাদরাসা মাঠে নবীর আলীর গতিবিধি সন্দেহজনক হলে তাকে আটক করে এলাকাবাসী। এ সময় তাকে চোর সন্দেহে পিটুনি দিয়ে ফেলে রেখে যান তারা। পরে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। সংবাদ পেয়ে পুলিশ মৃতের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নাটোর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

নাটোর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মাহাবুবুর রহমান বলেন, ‘খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে পুলিশ। মৃতের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নাটোর সদর হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করা হয়েছে। এটি একটি পিটিয়ে হত্যাকাণ্ড। এ ঘটনায় নাটোর থানায় অজ্ঞাত ব্যক্তিদের আসামি করে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। তদন্ত করে দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

 

নাটোর

