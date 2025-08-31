সেকশন

ভিনিসিয়ুসের গোলে টানা তিন জয়ে শীর্ষে রিয়াল মাদ্রিদ

আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৫:০৯
লা লিগায় নতুন মৌসুমে রিয়াল মাদ্রিদ যেন ছন্দে ফিরেছে পুরোদমে। শনিবার (৩০ আগস্ট) রাতে ঘরের মাঠ সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে মায়োর্কার বিপক্ষে ২-১ গোলের ব্যবধানে জয় তুলে নিয়েছে লস ব্লাঙ্কোরা। এই নিয়ে তিন ম্যাচে টানা তিন জয়ের দেখা পেলো জাবি আলোনসোর শিষ্যরা।   

ম্যাচের শুরুটা যদিও রিয়ালের জন্য ছিল চমকে যাওয়ার মতো। ১৮ মিনিটে কর্নার থেকে ভেদাত মুরিকির পিঠে লেগে বল জালে জড়ালে এগিয়ে যায় মায়োর্কা। তবে দ্রুতই ঘুরে দাঁড়ায় রিয়াল। ম্যাচের ৩৭ মিনিটে আলভারো কারেরাসের ক্রস থেকে ডিন হাউসেনের হেড পাসে হেডেই সমতা ফেরান আর্দা গিলের। 

পরের মিনিটেই ফেদেরিকো ভালভের্দের পাস ধরে প্রতিপক্ষের দুই ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে বাঁ পায়ের শটে জয়সূচক গোলটি করেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। ২-১ গোলে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় রিয়াল মাদ্রিদ।

বিরতি থেকে ফিরে মায়োর্কার ওপর চাপ সৃষ্টি করে খেলতে থাকে লস ব্লাঙ্কোরা। পুরো ম্যাচে ৫৮ শতাংশ বল নিজেদের দখলে রাখে স্বাগতিকরা। গোলের উদ্দেশ্যে ১৭ টি শট নেয় তারা, যার মধ্যে ৭ টি ছিল লক্ষ্যে। তবে আর কোনো গোলের দেখা পায়নি রিয়াল।

শেষ পর্যন্ত ২-১ গোলের জয় নিয়েই মাঠ ছাড়ে ভিনিসিয়ুস-এমবাপ্পেরা। এই নিয়ে তিন ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের শীর্ষে রিয়াল মাদ্রিদ। অন্যদিকে, সমান ম্যাচে মাত্র ১ পয়েন্ট মিয়ে ১৮ নম্বরে অবস্থান করছে মায়োর্কা। দুই ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে ভিয়ারিয়াল। সমান পয়েন্ট নিয়ে গোল ব্যবধানে পিছিয়ে থেকে তিনে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন বার্সেলোনা।  

