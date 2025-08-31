সেকশন

রোববার, ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৬ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

খুলনায় মাদক মামলায় আসামির যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৬:০৫
খুলনা অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ আদালত। ছবি: সংগৃহীত

মাদক মামলায় খুলনায় এক মাদক ব্যবসায়ীকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। পাশাপাশি তাকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও এক মাসের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

রোববার (৩১ আগস্ট) খুলনার অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ প্রথম আদালতের বিচারক সুমি আহমেদ এ রায় ঘোষণা করেন। রায় ঘোষণার সময় আসামি আদালতে উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন আদালতের বেঞ্চ সহকারী শুভেন্দু রায় চৌধুরী।

সাজাপ্রাপ্ত আসামির নাম বারেক আকন। তিনি খালিশপুর থানাধীন নেভি চেকপোস্ট এলাকার আমজাদের বাড়ির ভাড়াটিয়া আনসার আকন ওরফে আহমেদ আকনের ছেলে বারেক আকন।

আদালত সূত্রে জানা যায়, ২০১৫ সালের ১৭ জুন রাত পৌনে ১টার দিকে পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারে, খালিশপুর থানাধীন তিতুমীর রোড সংলগ্ন এ ওয়ান স্টোরের সামনে কয়েকজন ব্যক্তি মাদক বিক্রির উদ্দেশ্যে অবস্থান করছেন। পরে সেখানে অভিযান চালালে কয়েকজন পালিয়ে গেলেও বারেককে ঘটনাস্থল থেকে আটক করা হয়।

এ সময় তার হাতে থাকা ব্যাগ থেকে পুলিশ ৩০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করে।

ওই রাতে খালিশপুর থানার এসআই মো. আলতাফ বাদী হয়ে বারেককে আসামি করে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করেন। একই বছরের ৩১ জুলাই মামলার তদন্ত কর্মকর্তা এসআই শেখ কাদের আহমেদ আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন।

ইত্তেফাক/এমএস

বিষয়:

কারাদণ্ড যাবজ্জীবন খুলনা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

খুলনায় জাতীয় পার্টির কার্যালয়ে হামলা-ভাঙচুর, পুলিশের লাঠিচার্জ

নিজের জুস পান করে অজ্ঞান পার্টির সদস্যই অচেতন

জামিনে মুক্ত হয়ে জেলগেট থেকে আবার গ্রেপ্তার সাবেক এমপি মিজান

গ্রামীণ ব্যাংকের সাবেক কর্মকর্তা ও সাব পোস্ট মাস্টারের ৮ বছরের কারাদণ্ড

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

টাকা ফেরত চাওয়ায় স্বামীর ঘুষিতে স্ত্রীর মৃত্যু, পালিয়েছে মাসুদ

প্রেমিকের স্বীকারোক্তি: বিয়ের জন্য চাপ দেওয়ায় প্রেমিকাকে হত্যা করেছিলেন

‘নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে’ যুবদল নেতাকে খুন করেন স্ত্রী

নড়াইলের যুবদল নেতা মাসুদ হত্যায় ৬ আসামির যাবজ্জীবন

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng